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21. júna 2026

Danko by si na dostavbu diaľnic požičal 20 miliárd eur, Slovensko sa nemá báť dlhu


Tagy: Diaľnice na Slovensku Konkurencieschopnosť Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Výstavba diaľnic

Danko navrhuje investičný program za miliardy eur. Podľa predsedu koaličnej SNS



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21.6.2026 (SITA.sk) - Danko navrhuje investičný program za miliardy eur.


Podľa predsedu koaličnej SNS Andreja Danka sa netreba báť zadlžovať, peniaze však treba dobre investovať. Predstaviť si vie aj vytvorenie národného investičného programu, v ámci ktorého by sa dalo požičať si peniaze napríklad na dostavbu diaľnic. Danko to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii O 5 minút 12.

Vyrovnaný rozpočet nie je reálny


„Ja by som bol za investičný národný program, kde by som požičal aj 20 miliárd a konečne dostaval všetky diaľnice,“ uviedol predseda SNS s tým, že problém nie je, keď sa peniaze požičajú, ale keď sa „prejedajú“.

Danko v relácii hovoril aj o príprave rozpočtu na budúci rok. Podľa neho vyrovnaný rozpočet v tejto fáze nie je možný a v histórii Slovenska ani nebol. Výrazný vplyv podľa neho má nárast energetických vstupov, nárast cien surovín, vlna migrantov, a to, že Európa stráca konkurencieschopnosť. Pripomenul, že Slovensko s dlhom na úrovni 60 percent na tom nie je v EU najhoršie.

Opozícia žiada viac prorastových opatrení


Jeho oponent, predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling, predpokladá, že príprava štátneho rozpočtu na rok 2027 bude v koalícii „bratovraždeným“ bojom. „Okrem toho, že sme tu zažívali politickú korupciu v rámci vyslovenia dôvery vláde, tak my tu zažijeme jeden bratovražedný súboj v rámci koalície o rozpočet, lebo si budú chcieť všetci uchmatnúť krížom-krážom,“ vyhlásil.

Hoci SaS a SNS stoja na opačnej strane politického spektra, Gröhling ocenil snahu SNS napríklad pri pomoci mikroživnostníkom. Dankovi však vytkol, že nehovoria o prorastových opatreniach ani o úsporách na strane štátu. „Opatrenia, ktoré dávate, sú aj dobré, ale sú to také kozmetické úpravy,“ zhodnotil Gröhling s tým, že treba naštartovať ekonomický rast.


Zdroj: SITA.sk - Danko by si na dostavbu diaľnic požičal 20 miliárd eur, Slovensko sa nemá báť dlhu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Diaľnice na Slovensku Konkurencieschopnosť Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Výstavba diaľnic
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