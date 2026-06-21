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21. júna 2026
Prorastové opatrenia prinesú podnikanie od 16 rokov aj menej byrokracie, uvidíme, či zafungujú – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konsolidačné opatrenia vlády Opozícia Rozhovory zo Štúdia SITA
Podľa Jarjabka nešlo len o dohodu v rámci koalície, ale aj o rokovania s ďalšími subjektmi mimo parlamentu. Poslanec
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21.6.2026 (SITA.sk) - Podľa Jarjabka nešlo len o dohodu v rámci koalície, ale aj o rokovania s ďalšími subjektmi mimo parlamentu.
Poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Dušan Jarjabek považuje za hlavný dôvod posunu predstavenia prorastových opatrení snahu dosiahnuť širšiu spoločenskú dohodu. Uviedol to v rozhovore pre SITA. Reagoval tak na otázky o opakovanom odkladaní predstavenia prorastových opatrení.
Podľa Jarjabka nešlo len o dohodu v rámci koalície, ale aj o rokovania s ďalšími subjektmi mimo parlamentu. „Rozhovory prebiehali aj s časťou opozície, ale tie rozhovory boli úplne zbytočné, pretože opozícia bude vždy tvrdiť, že je všetko zlé. Išlo teda skôr o nejakú celospoločenskú dohodu s istými inštitúciami, ktoré nie sú parlamentné,“ povedal.
Vláda následne podľa neho predstavila 36 prorastových opatrení. „Či zafungujú, uvidíme. Také prvé echo budeme mať pri tvorbe rozpočtu v októbri,“ uviedol. Medzi navrhnutými prorastovými opatreniami je podľa neho napríklad zníženie administratívnej záťaže alebo tiež to, že podnikať budú môcť už 16-roční. Jarjabek zároveň zopakoval, že súčasné konsolidačné opatrenia sú podľa neho dôsledkom hospodárenia predchádzajúcich vlád.
Poslanec za Smer pripustil, že s blížiacimi sa voľbami budú medzi koaličnými stranami narastať rozdiely. „To štiepenie s blížiacimi sa voľbami bude stále vážnejšie a vážnejšie. Strany pomaličky začínajú hrať každá na seba,“ skonštatoval. Za stabilizačný prvok koalície označil Smer-SD a premiéra Roberta Fica. „Keby nebolo Smeru, tejto stabilnej strany, ktorá všetky tie problémy vykrývala, bolo by to oveľa komplikovanejšie,“ vyhlásil Jarjabek.
Napriek sporom v koalícii neočakáva problémy so schvaľovaním vládnych návrhov. „Parlament funguje, zákony jednoducho prechádzajú. Keď neprejdú na jednej schôdzi, prerušia sa a po kompromisných debatách prejdú na ďalšej,“ uviedol.
Zdroj: SITA.sk - Prorastové opatrenia prinesú podnikanie od 16 rokov aj menej byrokracie, uvidíme, či zafungujú – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Dušan Jarjabek považuje za hlavný dôvod posunu predstavenia prorastových opatrení snahu dosiahnuť širšiu spoločenskú dohodu. Uviedol to v rozhovore pre SITA. Reagoval tak na otázky o opakovanom odkladaní predstavenia prorastových opatrení.
Prvé výsledky sa ukážu pri tvorbe rozpočtu
Podľa Jarjabka nešlo len o dohodu v rámci koalície, ale aj o rokovania s ďalšími subjektmi mimo parlamentu. „Rozhovory prebiehali aj s časťou opozície, ale tie rozhovory boli úplne zbytočné, pretože opozícia bude vždy tvrdiť, že je všetko zlé. Išlo teda skôr o nejakú celospoločenskú dohodu s istými inštitúciami, ktoré nie sú parlamentné,“ povedal.
Vláda následne podľa neho predstavila 36 prorastových opatrení. „Či zafungujú, uvidíme. Také prvé echo budeme mať pri tvorbe rozpočtu v októbri,“ uviedol. Medzi navrhnutými prorastovými opatreniami je podľa neho napríklad zníženie administratívnej záťaže alebo tiež to, že podnikať budú môcť už 16-roční. Jarjabek zároveň zopakoval, že súčasné konsolidačné opatrenia sú podľa neho dôsledkom hospodárenia predchádzajúcich vlád.
Koaličné rozdiely budú narastať
Poslanec za Smer pripustil, že s blížiacimi sa voľbami budú medzi koaličnými stranami narastať rozdiely. „To štiepenie s blížiacimi sa voľbami bude stále vážnejšie a vážnejšie. Strany pomaličky začínajú hrať každá na seba,“ skonštatoval. Za stabilizačný prvok koalície označil Smer-SD a premiéra Roberta Fica. „Keby nebolo Smeru, tejto stabilnej strany, ktorá všetky tie problémy vykrývala, bolo by to oveľa komplikovanejšie,“ vyhlásil Jarjabek.
Napriek sporom v koalícii neočakáva problémy so schvaľovaním vládnych návrhov. „Parlament funguje, zákony jednoducho prechádzajú. Keď neprejdú na jednej schôdzi, prerušia sa a po kompromisných debatách prejdú na ďalšej,“ uviedol.
>>>> Celý rozhovor s Dušanom Jarjabekom
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
Zdroj: SITA.sk - Prorastové opatrenia prinesú podnikanie od 16 rokov aj menej byrokracie, uvidíme, či zafungujú – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konsolidačné opatrenia vlády Opozícia Rozhovory zo Štúdia SITA
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