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21. júna 2026
Trump pohrozil Teheránu ďalšími útokmi, Washington a Irán zároveň otvorili nové rokovania
Vo Švajčiarsku sa skončili rokovania medzi Washingtonom a Teheránom, americká strana napriek napätiu hovorí o pokroku pri prímerí v Libanone.
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Americký prezident Donald Trump v nedeľu pohrozil Iránu novými vojenskými útokmi, ak nezabráni libanonskému hnutiu Hizballáh v pokračovaní bojov.
Vyhlásenie zaznelo v čase, keď sa vo Švajčiarsku začalo nové kolo rokovaní medzi vysokopostavenými predstaviteľmi Spojených štátov a Iránu.
„Irán musí okamžite zastaviť svojich dobre platených zástupcov v Libanone, aby prestali spôsobovať problémy. Ak to neurobia, opäť tvrdo zaútočíme na Irán, ešte tvrdšie ako minulý týždeň,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.
Hizballáh sa nevzdáva
Rokovania sa začali po niekoľkých dňoch bojov medzi izraelskou armádou a Hizballáhom na juhu Libanonu, ktoré ohrozili predbežnú mierovú dohodu uzavretú tento týždeň medzi Washingtonom a Teheránom. Tá počíta so zastavením bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu.
Izraelské nálety si v sobotu vyžiadali najmenej 30 obetí na východe a juhu Libanonu. Boje utíchli až večer po tom, ako izraelská armáda dostala rozkaz zastaviť operácie proti Hizballáhu.
Vance má dobrý pocit
Americký viceprezident JD Vance po otvorení rokovaní vo Švajčiarsku vyhlásil, že v uplynulých dňoch došlo k výraznému pokroku pri udržiavaní prímeria.
„Všetci pracujeme na dosiahnutí regionálneho mieru. Z vývoja v Libanone mám veľmi dobrý pocit, hoci nás ešte čaká kus práce,“ povedal Vance.
Dodal, že administratíva prezidenta Trumpa podľa neho urobila v posledných mesiacoch pre ukončenie konfliktu v Libanone viac než ktorákoľvek iná krajina.
Zdroj: SITA.sk - Trump pohrozil Teheránu ďalšími útokmi, Washington a Irán zároveň otvorili nové rokovania © SITA Všetky práva vyhradené.
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