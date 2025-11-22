|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|
22. novembra 2025
Danko chce hlavu Lajčáka. Kým bude poradcom Fica, na Úrad vlády nevstúpi
Kým bude poradca premiéra Miroslav Lajčák na Úrade vlády SR, podpredseda parlamentu Andrej ...
22.11.2025 (SITA.sk) - Kým bude poradca premiéra Miroslav Lajčák na Úrade vlády SR, podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) tam nepôjde. Deklaroval to v relácii Slovenskej televízie a rozhlasu Sobotné dialógy.
Šéf národniarov vyzýval predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) na Lajčákovo odvolanie, a to v súvislosti s nedávno zverejnenou komunikáciou dnes už mŕtveho amerického finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
„Pokiaľ viem, pán Lajčák je poradca pre národnú bezpečnosť, čo ma až desí," poznamenal Danko v relácii. Zdôraznil, že jeho výhrady k Lajčákovi nie sú osobné, ale profesionálne. „Nechápem slabosť Roberta Fica pre Lajčáka a Šefčoviča," dodal predseda SNS (Maroš Šefčovič, slovenský diplomat a eurokomisár - pozn. SITA).
Danko sa tiež čuduje tiež, že premiér k nim stále trpí nejakou „zvláštnou láskou", je presvedčený, že Fico musí vidieť, že niektoré veci v ich správaní neboli v súlade so záujmami vlády. „Neviem si predstaviť, že vkročím na úrad vlády, keď poradcom predsedu vlády má byť," vravel o Lajčákovi.
Šéf národniarov ale zdôraznil, že premiér má právo vybrať si, no zároveň akcentoval, že vláda je orgánom nás všetkých. „Trvám na tom, že Lajčák musí vo svojej pozícii skončiť," uviedol Danko. Nemyslí si, že ide o paralyzovanie koaličných rád, tie sa podľa neho môžu konať aj v parlamente, ide mu, podľa jeho slov, o politické a principiálne gesto. Avizoval, že nepôjde ani na koaličnú radu, ktorá by sa mala konať v pondelok.
