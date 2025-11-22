|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 22.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Cecília
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. novembra 2025
Šéf národniarov Danko by medzi študentov nešiel, mladí majú podľa jeho slov právo na vzdor
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) monitor Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky Sobotné dialógy Študenti
Podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) by medzi študentov nešiel. Uviedol to vo verejnoprávnom rozhlase, v relácii
Zdieľať
22.11.2025 (SITA.sk) - Podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) by medzi študentov nešiel. Uviedol to vo verejnoprávnom rozhlase, v relácii Sobotné dialógy, v súvislosti s nedávnou premiérovou prednáškou v Poprade. Podľa Dankových slov to komunikoval aj predsedovi vlády Robertovi Ficovi, keď sa ho na koaličnej rade pýtal na názor.
Podľa Danka je v súčasnosti, v dobe sociálnych sietí, veľmi ľahké zmanipulovať či vyprovokovať študentov. Predseda SNS poznamenal, že aj voči študentom treba vedieť komunikovať, národniari sa podľa jeho slov riadia tým, že ak niekto nemá 18 rokov, do škôl by politika ani žiadne ovplyvňovanie nemali ísť.
„Mladí ľudia, patrí to k nim, majú právo na vzdor, na iný názor, ako majú rodičia," myslí si. Dodal, že by ich nehanil za to, že vyjadrujú svoj názor. Za problematické považuje skôr ich politické zneužívanie. Spomenul, že premiéra spoznal ako študent práva, keď si s nimi prišiel zahrať futbal.
„To bolo niečo iné, ako keď príde niekto v obleku, postaví sa a začne, vedome či nevedome, vtláčať názor," vravel Danko v relácii.
„Som zástanca toho, že politici by mali, keď už idú medzi študentov, tak ísť možno na športovú akciu, nenásilne komunikovať. Alebo ísť potom na vysokú školu, kde sa môže už dospelý človek slobodne rozhodnúť, či sa s tým dotyčným stretne, alebo nie, a nedonúti ho k tomu nejaká autorita riaditeľa školy," vyjadril sa predseda SNS.
Predseda vlády mal pred niekoľkými dňami prednášať študentom na tému medzinárodných vzťahov. Počas prednášky niekoľko desiatok z nich demonštratívne odišlo, štrngajúc pritom kľúčmi, jedna študentka niesla ukrajinskú vlajku.
Fico mal pôvodne v Poprade prednášať už týždeň pred tým, no prednášku presunuli po tom, ako študent miestneho gymnázia vyjadril svoj nesúhlas s plánovanou prednáškou na Spojenej škole Dominika Tatarku nápisom na chodníku i ceste pred školou.
Zdroj: SITA.sk - Šéf národniarov Danko by medzi študentov nešiel, mladí majú podľa jeho slov právo na vzdor © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa Danka je v súčasnosti, v dobe sociálnych sietí, veľmi ľahké zmanipulovať či vyprovokovať študentov. Predseda SNS poznamenal, že aj voči študentom treba vedieť komunikovať, národniari sa podľa jeho slov riadia tým, že ak niekto nemá 18 rokov, do škôl by politika ani žiadne ovplyvňovanie nemali ísť.
Nenásilná komunikácia medzi študentmi
„Mladí ľudia, patrí to k nim, majú právo na vzdor, na iný názor, ako majú rodičia," myslí si. Dodal, že by ich nehanil za to, že vyjadrujú svoj názor. Za problematické považuje skôr ich politické zneužívanie. Spomenul, že premiéra spoznal ako študent práva, keď si s nimi prišiel zahrať futbal.
„To bolo niečo iné, ako keď príde niekto v obleku, postaví sa a začne, vedome či nevedome, vtláčať názor," vravel Danko v relácii.
„Som zástanca toho, že politici by mali, keď už idú medzi študentov, tak ísť možno na športovú akciu, nenásilne komunikovať. Alebo ísť potom na vysokú školu, kde sa môže už dospelý človek slobodne rozhodnúť, či sa s tým dotyčným stretne, alebo nie, a nedonúti ho k tomu nejaká autorita riaditeľa školy," vyjadril sa predseda SNS.
Odchod z prednášky v Poprade
Predseda vlády mal pred niekoľkými dňami prednášať študentom na tému medzinárodných vzťahov. Počas prednášky niekoľko desiatok z nich demonštratívne odišlo, štrngajúc pritom kľúčmi, jedna študentka niesla ukrajinskú vlajku.
Fico mal pôvodne v Poprade prednášať už týždeň pred tým, no prednášku presunuli po tom, ako študent miestneho gymnázia vyjadril svoj nesúhlas s plánovanou prednáškou na Spojenej škole Dominika Tatarku nápisom na chodníku i ceste pred školou.
Zdroj: SITA.sk - Šéf národniarov Danko by medzi študentov nešiel, mladí majú podľa jeho slov právo na vzdor © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) monitor Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky Sobotné dialógy Študenti
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zelenskyj nariadil audit veľkého obranného priemyslu krajiny po rozsiahlej korupčnej afére
Zelenskyj nariadil audit veľkého obranného priemyslu krajiny po rozsiahlej korupčnej afére
<< predchádzajúci článok
Danko chce hlavu Lajčáka. Kým bude poradcom Fica, na Úrad vlády nevstúpi
Danko chce hlavu Lajčáka. Kým bude poradcom Fica, na Úrad vlády nevstúpi