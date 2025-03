Danko nepodporí obnovenie žandárov, sú symbolom nevraživosti a zneužitia štátnej moci

Vojakov do Lotyšska poslať nechce

Naháňanie politických bodov hlasovaním odmieta

26.3.2025 (SITA.sk) - Žandári podľa predsedu SNS Andreja Danka predstavujú symbol nevraživosti a zneužitia štátnej moci. Na stredajšej tlačovej besede tak zdôvodnil, prečo poslanci národniarov nepodporili návrh rezortu obrany na zriadenie Žandárskeho zboru.Danko v tejto súvislosti pripomenul obdobie Uhorska a doplnil, že aj v budúcnosti by mohli byť žandári využití na zákroky proti ľuďom. „Myslím , že v SNS sme úplne zajedno, že toto sú neprijateľné inštitúty," vyhlásil Danko.Národniari v stredu nepodporili ani vyslanie slovenských vojakov do Lotyšska. Podľa Danka je totiž momentálne nádej na mier na Ukrajine a tento krok by podporil eskaláciu napätia. „Myslím si, že práve v tejto chvíli by tá eskalácia vojsk NATO v okolí hraníc Ruskej federácie mala byť utlmená," zdôraznil Danko.Zároveň odmietol, že by toto hlasovanie bolo zo strany SNS naháňaním politických bodov. „Naháňanie politických bodov je to, ak premiér povie, že nebude hlasovať za sanice a hlasuje. Ak (minister zahraničia) Juraj Blanár v OSN zahlasuje prostredníctvom svojho zástupcu, že Rusko je agresor," skonštatoval Danko.Predseda SNS sa v stredu zúčastnil aj okrúhleho stola koalície a opozície, ktorý prezident Peter Pellegrini zvolal k otázke obranyschopnosti SR. Danko označil podujatie za konštruktívne. Zároveň podľa neho ale SNS trvá na tom, že „šialené zbrojenie vedia k vojne", „určite by sme nemali financovať úniu" a „žiadny slovenský vojak by nemal ísť na územie Ukrajiny".