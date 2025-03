Huliak po hlasovaní v parlamente prirovnal Danka k žene, s ktorou nemá zmysel bojovať – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

26.3.2025 (SITA.sk) - Andrej Danko je ako žena, s ktorou nemá zmysel bojovať, lebo nevie, čo chce, ale neprestane, kým to nedostane. Povedal to v stredu na tlačovej besede minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak Národná koalícia ) na margo stredajšieho hlasovania v parlamente, pri ktorom klub Slovenskej národnej strany (SNS) nepodporil návrhy z dielne ministra obrany Roberta Kaliňáka Smer-SD )."Život ma naučil, že keď má raz žena pravdu, aj keď ju nemá, nemá význam s ňou bojovať," vyhlásil Huliak, podľa ktorého je Andrej Danko obdobou takejto ženy v politike."K tejto persóne slovenskej politiky sa vyjadrovať nebudem. Obávam sa, aby sme tu nestáli pred denno-denným problémom schválenia akéhokoľvek zákona, ale to už je na pánovi Dankovi, či sa chce stať politickou mŕtvolou a chce ísť týmto smerom, alebo si začne ctiť záujmy tejto vlády, koaličnú zmluvu a podporu programového vyhlásenia vlády," dodal. Danko podľa neho prezentuje vlastnú politiku na úkor chodu vlády.Huliak zároveň vyzval koalíciu, aby už konečne pristúpila k voľbe predsedu Národnej rady SR a parlament si vedel plniť svoju úlohu v plnom rozsahu. Poslanci Národnej koalície budú hlasovať za kandidáta Hlasu-SD Richarda Rašiho a vyzývajú všetkých koaličných poslancov k disciplíne pri tomto hlasovaní.Minister tiež informoval, že na vláde sa dohodol s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) na tom, že sa vytypujú tri lokality v rámci Slovenska, na ktorých sa postavia tri haly pre atletiku.