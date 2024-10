Danko oceňuje prístup strany Smer-SD, situácia je podľa neho vyriešená a koalícia stabilizovaná

Smer-SD a SNS ako bratské strany

Záchrana klubu SNS

23.10.2024 (SITA.sk) - Problémom Slovenska nie je to, či sa zachová poslanecký klub. Problémom by bolo, ak by koalícia nemala viac ako 76 poslancov. Vyhlásil to predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko na stredajšej tlačovej besede.Súčasne ocenil prístup poslaneckého klubu Smeru-SD k poslaneckému klubu SNS. Urobil tak v súvislosti so vstupom poslanca Dušana Muňka (Smer-SD) do poslaneckého klubu SNS.„Vážime si spoluprácu so Smerom a dnes už aj s novým kolegom Dušanom Muňkom," uviedol Danko s tým, že Muňko je skúseným človekom v oblasti podnikania a tiež skúseným poslancom.„Tak, ako opakovane hovorím, Smer-SD a SNS sú v niektorých pozíciách až bratské strany. Toto politické gesto chcem ako predseda SNS oceniť. Situácia je, verím, vyriešená a koalícia je stabilizovaná," doplnil Danko a poukázal na to, že problémom Slovenska nie je to, či sa poslanecký klub zachová alebo nie.„Problémom by bolo, ak by koalícia nemala viac ako 76 poslancov. A tých máme stále," zdôraznil predseda SNS.Do poslaneckého klubu SNS vstúpi poslanec Smeru-SD Dušan Muňko. Ako zdôvodnil predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter , zámerom je zachrániť klub SNS, ktorý by inak po odchode troch poslancov zanikol, pretože by v ňom zostalo len sedem poslancov. Minimálny počet poslancov pre vytvorenie klubu je osem.Z klubu SNS vystúpili Rudolf Huliak spolu s ďalšími dvoma poslancami Národnej koalície Ivanom Ševčíkom Pavlom Ľuptákom , pôsobiť budú v parlamente ako nezaradení.