Vzťahy so Šutajom Eštokom sú na bode nula, priznal Migaľ, no vláda vraj funguje ďalej

15.6.2025 (SITA.sk) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ sa v mnohom nezhodne s predsedom vlády Robertom Ficom , ten je však podľa Migaľa otvorený diskusii a dodržuje dohody. Migaľ to vnedeľu povedal v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza . Na druhej strane uviedol, že nemé žiadne plány vstupovať do strany Smer-SD „Ja som dnes nominantom vlády SR,“ povedal Migaľ. Zároveň povedal, že jeho vzťahy s ministrom vnútra a jeho bývalým straníckym šéfom Matúšom Šutajom Eštokom sú „na bode nula“. „Ale to neznamená, že vláda nemôže fungovať. Ministerstvá pracujú na pozíciách štátnych tajomníkov alebo úradníkov, ktorí komunikujú,“ zdôraznil Migaľ.Minister zároveň nevylúčil, že možnú žalobu, ktorú avizoval voči Šutajovu Eštokovi za situácie, že sa mu neospravedlní za slová o vydieraní, rozšíri aj voči opozícii. „Všetky právne kroky budeme zvažovať,“ vyhlásil Migaľ.Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (klub Slovensko) v tejto súvislosti skonštatovala, že keby mala za každú jej adresovanú urážku vyvodzovať zodpovednosť a žiadať peniaze, bola by miliardárkou. Pripomenula pritom, že kritika na adresu Migaľa prišla okrem ministra vnútra aj zo strany prezidenta Petra Pellegriniho „Z úst prezidenta republiky zazneli slová, že pán minister je ministrom nie kvôli nejakým odborným alebo profesným predpokladom, ale kvôli nejakým politickým obchodom. Toto sú veľmi tvrdé slová, myslím, že takéto ešte ani nezazneli v histórii Slovenska,“ zdôraznila poslankyňa.