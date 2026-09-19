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19. septembra 2026

Danko odmieta, že SNS rozbíja vládu, Fico sa v pondelok stretne s Kuffom


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia Sobotné dialógy

Danko odmieta, že SNS rozbíja vládu. SNS podľa svojho predsedu Andreja Danka nerozbíja vládu. Danko v  v diskusnej relácii



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66fc0c6e3561d603057429 676x451 19.9.2026 (SITA.sk) - Danko odmieta, že SNS rozbíja vládu.


SNS podľa svojho predsedu Andreja Danka nerozbíja vládu. Danko v  v diskusnej relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko odmietol tvrdenie podpredsedu KDH Viliama Karasa, že odchod ministra Tomáša Tarabu spôsobí, že vláda sa stane menšinovou.

Karas uviedol, že SNS podľa neho „plní úlohu SaS vo vláde Igora Matoviča a môže spôsobiť, že štvrtá Ficova vláda sa stane menšinovou. Ak prezident Peter Pellegrini pristúpi k odvolaniu Tarabu, podľa Karasa môže vzniknúť situácia, v ktorej bude premiér rezort životného prostredia riadiť až do volieb. „To, kde sa dnes nachádzame, je len dôsledok kandidátky SNS, ako bola zvolená,“ povedal.

Danko odmieta, že by Fico prevzal rezort životného prostredia


Danko označil Karasove slová za „totálnu hlúposť“. Odmietol, že by premiér už rezort životného prostredia prevzal. Prezident podľa neho akceptuje návrh na odvolanie Tarabu. „Ja určite nie som SaS, ktorá rozbíja vládu,“ bránil sa Danko. Zároveň uviedol, že nechce niesť zodpovednosť za ministra, ktorý podľa neho „nemá naše stranícke tričko“, nedokáže komunikovať so straníckymi štruktúrami a nevie vysvetliť vážne podozrenia, o ktorých informujú médiá.

„Ja by som vám chcel povedať, aby ste sa o niektorých veciach o pánovi Tarabovi porozprávali s pánom Figeľom (bývalý predseda KDH Ján Figeľ, pozn. SITA). Potom pochopíte asi, prečo tak musíme konať,“ adresoval Karasovi.

Zároveň kritizoval Tarabu. „V prvom rade by sa pán Taraba mohol pozrieť cez víkend do zrkadla. Pretože to, čo mediálne produkuje, ako teda on len pracoval a nemá kauzy, tak to celkom nie je pravda,“ uviedol Danko. Predseda vlády Robert Fico sa má v pondelok stretnúť s nominantom SNS na post ministra životného prostredia Filipom Kuffom. Podľa Danka si vyjasnia pozície. Kuffu zatiaľ riadením rezortu premiér nepoveril.

Šimkovičová naďalej politickú dôveru


Predseda SNS zároveň uviedol, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová má jeho politickú dôveru. Rezort životného prostredia by podľa neho nemala prevziať, pretože má toho veľa. V pondelok zasadá predsedníctvo SNS, Šimkovičová si však zatiaľ prihlášku nepodala. Podľa Danka sa nič nemení ani vo vzťahu ku splnomocnencovi vlády pre pandémiu Petrovi Kotlárovi, ktorý zostal v poslaneckom klube SNS.

Šéf národniarov tiež povedal, že v pondelok bude koalícia rokovať o prioritách pri rozpočte. Či premiér spojí hlasovanie o rozpočte s hlasovaním o dôvere vláde, nevedel povedať.

Karas si myslí, že prezidentovi sa do odvolania Tarabu nechce. „Očakávam, že prezident si dá načas. Jednoducho, ak by to chcel urobiť, už by tak urobiť mohol, pretože odlieta podľa mojich informácií až v pondelok na rokovanie OSN,“poznamenal na margo toho, že prezident chce rozhodnúť až po návrate z USA.


Zdroj: SITA.sk - Danko odmieta, že SNS rozbíja vládu, Fico sa v pondelok stretne s Kuffom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia Sobotné dialógy
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