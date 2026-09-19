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19. septembra 2026
Šutaj Eštok odovzdal dobrovoľným hasičom na východe nové zásahové vozidlá aj štvorkolky – VIDEO
Celkovo bude v rámci projektu obstaraných 273 kabínových štvorkoliek 4x4 v hodnote 5,5 milióna eur. Dobrovoľní hasiči v piatich obciach Košického kraja dostali novú zásahovú techniku. V Ploskom, ...
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19.9.2026 (SITA.sk) - Celkovo bude v rámci projektu obstaraných 273 kabínových štvorkoliek 4x4 v hodnote 5,5 milióna eur.
Dobrovoľní hasiči v piatich obciach Košického kraja dostali novú zásahovú techniku. V Ploskom, Žbinciach a Koromli pribudli nové kabínové štvorkolky 4x4, v Períne-Chyme a Krčave dve zásahové vozidlá Mercedes-Benz s pohonom 4x4. Techniku odovzdal počas pracovného výjazdu v kraji minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Dobrovoľní hasiči pôsobia priamo vo svojich obciach a okolí a na miesto udalosti sa v mnohých prípadoch dokážu dostať skôr ako profesionálne jednotky. Nová technika im má umožniť rýchlo zasiahnuť a zvládnuť prvotné úlohy do príchodu profesionálnych hasičov.
Odovzdané štvorkolky sú súčasťou projektu „Modernizácia technického vybavenia a integrácia inovatívnych prvkov na ochranu obyvateľstva pred následkami zmeny klímy“, ktorý je financovaný z Programu Slovensko 2021 – 2027. Pre dobrovoľných hasičov je v rámci projektu určených 180 nových kabínových štvorkoliek 4x4. Ich distribúcia bude pokračovať aj do ďalších krajov.
Celkovo bude v rámci projektu obstaraných 273 kabínových štvorkoliek 4x4 v hodnote 5,5 milióna eur. Okrem 180 štvorkoliek určených pre dobrovoľných hasičov bude ďalších 93 určených pre profesionálnych hasičov. Nová technika umožní hasičom dostať sa aj do ťažko dostupného terénu a dopraviť na miesto zásahu potrebné vybavenie. Štvorkolky môžu prevážať napríklad čerpadlá, hadice či zdravotnícky materiál. Využitie nájdu najmä pri lesných požiaroch, povodniach, pátracích akciách či pri odstraňovaní následkov ďalších živelných udalostí.
Ministerstvo vnútra podporuje dobrovoľné hasičské zbory aj prostredníctvom dotačných výziev. V roku 2026 na tento účel vyčlenilo v dvoch výzvach spolu štyri milióny eur. Jeden milión eur je určený na údržbu a opravy hasičskej techniky a ďalšie tri milióny eur na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských zbrojníc. Obe výzvy ministerstvo vyhlásilo 8. júla.
Podpora pokračuje aj bezplatným prevodom prebytočnej techniky Hasičského a záchranného zboru. V roku 2026 bolo dosiaľ dobrovoľným hasičským zborom bezplatne prevedených 27 automobilových striekačiek Iveco 4x2, ktoré boli prerozdelené medzi dobrovoľné hasičské zbory naprieč Slovenskom.
V roku 2025 vedenie Ministerstva vnútra SR odovzdalo dobrovoľným hasičom 66 zásahových vozidiel, osem člnov a ďalšiu hasičskú techniku vrátane štvorkoliek, kompresorov, čerpadiel a protipovodňového vybavenia.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok odovzdal dobrovoľným hasičom na východe nové zásahové vozidlá aj štvorkolky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dobrovoľní hasiči v piatich obciach Košického kraja dostali novú zásahovú techniku. V Ploskom, Žbinciach a Koromli pribudli nové kabínové štvorkolky 4x4, v Períne-Chyme a Krčave dve zásahové vozidlá Mercedes-Benz s pohonom 4x4. Techniku odovzdal počas pracovného výjazdu v kraji minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Nová technika umožní rýchlo zasiahnuť
Dobrovoľní hasiči pôsobia priamo vo svojich obciach a okolí a na miesto udalosti sa v mnohých prípadoch dokážu dostať skôr ako profesionálne jednotky. Nová technika im má umožniť rýchlo zasiahnuť a zvládnuť prvotné úlohy do príchodu profesionálnych hasičov.
Odovzdané štvorkolky sú súčasťou projektu „Modernizácia technického vybavenia a integrácia inovatívnych prvkov na ochranu obyvateľstva pred následkami zmeny klímy“, ktorý je financovaný z Programu Slovensko 2021 – 2027. Pre dobrovoľných hasičov je v rámci projektu určených 180 nových kabínových štvorkoliek 4x4. Ich distribúcia bude pokračovať aj do ďalších krajov.
Celkovo bude v rámci projektu obstaraných 273 kabínových štvorkoliek 4x4 v hodnote 5,5 milióna eur. Okrem 180 štvorkoliek určených pre dobrovoľných hasičov bude ďalších 93 určených pre profesionálnych hasičov. Nová technika umožní hasičom dostať sa aj do ťažko dostupného terénu a dopraviť na miesto zásahu potrebné vybavenie. Štvorkolky môžu prevážať napríklad čerpadlá, hadice či zdravotnícky materiál. Využitie nájdu najmä pri lesných požiaroch, povodniach, pátracích akciách či pri odstraňovaní následkov ďalších živelných udalostí.
Ministerstvo vyčlenilo štyri milióny eur
Ministerstvo vnútra podporuje dobrovoľné hasičské zbory aj prostredníctvom dotačných výziev. V roku 2026 na tento účel vyčlenilo v dvoch výzvach spolu štyri milióny eur. Jeden milión eur je určený na údržbu a opravy hasičskej techniky a ďalšie tri milióny eur na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských zbrojníc. Obe výzvy ministerstvo vyhlásilo 8. júla.
Podpora pokračuje aj bezplatným prevodom prebytočnej techniky Hasičského a záchranného zboru. V roku 2026 bolo dosiaľ dobrovoľným hasičským zborom bezplatne prevedených 27 automobilových striekačiek Iveco 4x2, ktoré boli prerozdelené medzi dobrovoľné hasičské zbory naprieč Slovenskom.
V roku 2025 vedenie Ministerstva vnútra SR odovzdalo dobrovoľným hasičom 66 zásahových vozidiel, osem člnov a ďalšiu hasičskú techniku vrátane štvorkoliek, kompresorov, čerpadiel a protipovodňového vybavenia.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok odovzdal dobrovoľným hasičom na východe nové zásahové vozidlá aj štvorkolky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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