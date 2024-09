Danko pôjde za funkciou predsedu parlamentu aj cez mŕtvoly. Bude útočiť aj za cenu pádu vlády

aktualizované 28. septembra, 14:41



Atak na ministra a kolegov

Viac postov vo vláde

Nekvalitná a zlá legislatíva

28.9.2024 (SITA.sk) - SNS ) interne povedal, že pokiaľ nedostane funkciu predsedu parlamentu, bude útočiť na stranu Hlas-SD aj za cenu, že by mala padnúť vláda. Uviedol to minister práce Hlas-SD ) v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy . Minister upozornil, že v koalícii aktuálne nie je kríza.O tej by sa podľa neho dalo hovoriť v prípade, že by neprechádzali zákony a prestali by sa plniť sľuby a záväzky, ktoré dali ľuďom. Priznal však, že situácia dospela do štádia, kedy sa už strana Hlas-SD musela ozvať.Minister uviedol, že zo strany koaličného partnera zo Slovenskej národnej strany Danka prišiel atak nielen na jeho prácu ako ministra, ale aj na iných kolegov zo strany Hlas.„Museli sme sa ozvať a povedať dosť. Jediným dôvodom kritiky práce členov vlády za stranu Hlas-SD zo strany Danka je jeho urazenosť a ješitnosť, že nedostal post predsedu parlamentu. Táto pozícia mu podľa koaličnej dohody nepatri," pripomenul minister a dodal, že Danko torpéduje vládnu koalíciu. Tvrdenia predsedu SNS, že by sa vzdal aj pozície podpredsedu parlamentu bolo podľa Tomáša len zbytočným divadlom.„Táto funkcia patrí strane SNS a rešpektuje to celá koalícia. Zo strany Danka by to mal platiť rovnaký rešpekt k tomu, že post predsedu parlamentu patrí strane Hlas-SD," doplnil minister práce. Pripomenul tiež, že SNS mala vo voľbách 5,6 percenta hlasov a má o jeden post vo vláde naviac.„Hlas žiada len dodržiavanie koaličnej dohody a dodržiavanie programového vyhlásenia vlády. Jediným spúšťačom sporov je vždy Danko a SNS. A je mi ľúto, že takýmto spôsobom vytvára atmosféru, ktorá môže viesť k rozbitiu vládnej koalície a umožniť návrat k moci Igorovi Matovičovi a liberálnym stranám," uzavrel Tomáš.Slovenská národná strana (SNS) reagovala, že kritika voči ministrovi práce spočíva v tom, že svojou zlou legislatívou spôsobil, že ľudia mali krátený opatrovateľský príspevok.„Len preto, že Tomáš pripravil nekvalitnú legislatívu, počas letných mesiacov sa niektorí nedostali k opatrovateľským dávkam. Súčasne ho kritizujeme, že zle nastavil 13. dôchodok," uviedli národniari s tým, že podporujú 13. dôchodok, ale sú proti tomu, aby ho všetci dôchodcovia dostávali vo výške 600 eur plošne v prípade, že majú byť ohrozené iné dôchodky.SNS preto vyzvala ministra na reformu 13. dôchodku tak, aby bol spravodlivý a dostávali ho tí, ktorí ho potrebujú. Tak, ako 13. dôchodok nastavil Tomáš podľa SNS spôsobuje do budúcnosti náklad štátu takmer jednej miliardy eur a pripraví dôchodcov aj o rodičovský príspevok.SNS súčasne avizovala, že v najbližšom období predstaví návrh, ktorý bude vyplácanie dôchodkov riešiť systémovo a bez ohrozenia. „Tomáš zabúda, že už nie je šéfom politickej strany, ale ministrom," uzavrela SNS.