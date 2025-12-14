Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

14. decembra 2025

Danko popiera obvinenie, že by bol v parlamente opitý. Za napätie a potýčky môže Pellegrini, tvrdí


Tvrdenia opozície, že predseda koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredseda Národnej rady ...



Zdieľať
678f6c34084c0825390800 676x451 14.12.2025 (SITA.sk) - Tvrdenia opozície, že predseda koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko bol v parlamente pod vplyvom alkoholu, nie sú podľa neho pravdivé. Ako vyhlásil v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24, alkohol piť nemôže zo zdravotných dôvodov.


„Každý, kto pozná môj zdravotný stav - keď mi vybrali nádor - vie, že môžem si tak štrngnúť, trošku posedieť s kamarátmi, a to je všetko,“ povedal Danko. Ohradil sa pritom proti tvrdeniu, že „Dušan Muňko, Dušan Tittlel a Danko ožratí vyskakovali na Igora Matoviča“.

Ak v sále na vás niekto kričí, vy zmeníte správanie a zrazu ste tvrdí, a zrazu vám ukáže Jana Bittó Cigániková prostredník potom aj Michal Sabó, hovoria vám, že ste zlodeji, vrahovia, tak áno, potom sa bránite,“ dodal Danko.

Za všetko môže Pellegrini


Za napätie a potýčky v parlamente môže prezident Peter Pellegrini, skonštatoval Danko. Ako ďalej uviedol, „prezident hrá na dve strany“, čo dokazuje aj to, že na svoju cestu do Ameriky v septembri tohto roka zobral ľudí z prostredia mimovládok a spoločnosti Eset, a nezobral ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú.

Danko ďalej kritizoval, že prezident vrátil parlamentu zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) vo štvrtok neskoro popoludní, a poslanci museli o transformácii ÚOO rokovať v noci, boli unavení a nervózni.

„Keď vidí prezident, že dva týždne sa rokuje, a vie, že je pred Vianocami, štvrtok večer, a on zo záhadných dôvodov už vopred avizuje, že zákon, ktorý je predmetom takého sporu, vráti, to je ako keby olej nalial do ohňa,“ uviedol Danko s tým, že prezident chcel byť za „chrumkavého“ a vrátil zákon s vedomím, že konflikt bude.

Podpora v prezidentských voľbách


Šéf SNS je zároveň rád, že okrem jeho strany aj koaličný Smer-SD uviedol, že Pellegriniho už nepodporia v prípade ďalšej kandidatúry za prezidenta, keďže hrá na dve strany. „Buď ho vydierajú, alebo zmäkol,“ skonštatoval Danko. Prezident podľa neho totiž potopil predsedu strany Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka, keďže ten presadzoval transformáciu ÚOO.

„Eštok príde so zákonom, povie, že toto je problém. My ho v SNS so škrípajúcimi zubami podporíme, Pellegrini to vráti naspäť a potom sa čuduje vo videu, že sa tam (v parlamente, pozn. SITA) poslanci hádali a bili,“ doplnil Danko.


Zdroj: SITA.sk - Danko popiera obvinenie, že by bol v parlamente opitý. Za napätie a potýčky môže Pellegrini, tvrdí © SITA Všetky práva vyhradené.

