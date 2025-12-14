|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 14.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Branislava, Bronislava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. decembra 2025
Danko popiera obvinenie, že by bol v parlamente opitý. Za napätie a potýčky môže Pellegrini, tvrdí
Tvrdenia opozície, že predseda koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredseda Národnej rady ...
Zdieľať
14.12.2025 (SITA.sk) - Tvrdenia opozície, že predseda koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko bol v parlamente pod vplyvom alkoholu, nie sú podľa neho pravdivé. Ako vyhlásil v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24, alkohol piť nemôže zo zdravotných dôvodov.
„Každý, kto pozná môj zdravotný stav - keď mi vybrali nádor - vie, že môžem si tak štrngnúť, trošku posedieť s kamarátmi, a to je všetko,“ povedal Danko. Ohradil sa pritom proti tvrdeniu, že „Dušan Muňko, Dušan Tittlel a Danko ožratí vyskakovali na Igora Matoviča“.
„Ak v sále na vás niekto kričí, vy zmeníte správanie a zrazu ste tvrdí, a zrazu vám ukáže Jana Bittó Cigániková prostredník potom aj Michal Sabó, hovoria vám, že ste zlodeji, vrahovia, tak áno, potom sa bránite,“ dodal Danko.
Za napätie a potýčky v parlamente môže prezident Peter Pellegrini, skonštatoval Danko. Ako ďalej uviedol, „prezident hrá na dve strany“, čo dokazuje aj to, že na svoju cestu do Ameriky v septembri tohto roka zobral ľudí z prostredia mimovládok a spoločnosti Eset, a nezobral ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú.
Danko ďalej kritizoval, že prezident vrátil parlamentu zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) vo štvrtok neskoro popoludní, a poslanci museli o transformácii ÚOO rokovať v noci, boli unavení a nervózni.
„Keď vidí prezident, že dva týždne sa rokuje, a vie, že je pred Vianocami, štvrtok večer, a on zo záhadných dôvodov už vopred avizuje, že zákon, ktorý je predmetom takého sporu, vráti, to je ako keby olej nalial do ohňa,“ uviedol Danko s tým, že prezident chcel byť za „chrumkavého“ a vrátil zákon s vedomím, že konflikt bude.
Šéf SNS je zároveň rád, že okrem jeho strany aj koaličný Smer-SD uviedol, že Pellegriniho už nepodporia v prípade ďalšej kandidatúry za prezidenta, keďže hrá na dve strany. „Buď ho vydierajú, alebo zmäkol,“ skonštatoval Danko. Prezident podľa neho totiž potopil predsedu strany Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka, keďže ten presadzoval transformáciu ÚOO.
„Eštok príde so zákonom, povie, že toto je problém. My ho v SNS so škrípajúcimi zubami podporíme, Pellegrini to vráti naspäť a potom sa čuduje vo videu, že sa tam (v parlamente, pozn. SITA) poslanci hádali a bili,“ doplnil Danko.
Zdroj: SITA.sk - Danko popiera obvinenie, že by bol v parlamente opitý. Za napätie a potýčky môže Pellegrini, tvrdí © SITA Všetky práva vyhradené.
„Každý, kto pozná môj zdravotný stav - keď mi vybrali nádor - vie, že môžem si tak štrngnúť, trošku posedieť s kamarátmi, a to je všetko,“ povedal Danko. Ohradil sa pritom proti tvrdeniu, že „Dušan Muňko, Dušan Tittlel a Danko ožratí vyskakovali na Igora Matoviča“.
„Ak v sále na vás niekto kričí, vy zmeníte správanie a zrazu ste tvrdí, a zrazu vám ukáže Jana Bittó Cigániková prostredník potom aj Michal Sabó, hovoria vám, že ste zlodeji, vrahovia, tak áno, potom sa bránite,“ dodal Danko.
Za všetko môže Pellegrini
Za napätie a potýčky v parlamente môže prezident Peter Pellegrini, skonštatoval Danko. Ako ďalej uviedol, „prezident hrá na dve strany“, čo dokazuje aj to, že na svoju cestu do Ameriky v septembri tohto roka zobral ľudí z prostredia mimovládok a spoločnosti Eset, a nezobral ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú.
Danko ďalej kritizoval, že prezident vrátil parlamentu zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) vo štvrtok neskoro popoludní, a poslanci museli o transformácii ÚOO rokovať v noci, boli unavení a nervózni.
„Keď vidí prezident, že dva týždne sa rokuje, a vie, že je pred Vianocami, štvrtok večer, a on zo záhadných dôvodov už vopred avizuje, že zákon, ktorý je predmetom takého sporu, vráti, to je ako keby olej nalial do ohňa,“ uviedol Danko s tým, že prezident chcel byť za „chrumkavého“ a vrátil zákon s vedomím, že konflikt bude.
Podpora v prezidentských voľbách
Šéf SNS je zároveň rád, že okrem jeho strany aj koaličný Smer-SD uviedol, že Pellegriniho už nepodporia v prípade ďalšej kandidatúry za prezidenta, keďže hrá na dve strany. „Buď ho vydierajú, alebo zmäkol,“ skonštatoval Danko. Prezident podľa neho totiž potopil predsedu strany Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka, keďže ten presadzoval transformáciu ÚOO.
„Eštok príde so zákonom, povie, že toto je problém. My ho v SNS so škrípajúcimi zubami podporíme, Pellegrini to vráti naspäť a potom sa čuduje vo videu, že sa tam (v parlamente, pozn. SITA) poslanci hádali a bili,“ doplnil Danko.
Zdroj: SITA.sk - Danko popiera obvinenie, že by bol v parlamente opitý. Za napätie a potýčky môže Pellegrini, tvrdí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Streľba na pláži Bondi v Sydney si vyžiadala desať mŕtvych – VIDEO, FOTO
Streľba na pláži Bondi v Sydney si vyžiadala desať mŕtvych – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Izrael oznámil zabitie vedúceho zbrojárskeho predstaviteľa Hamasu v Pásme Gazy
Izrael oznámil zabitie vedúceho zbrojárskeho predstaviteľa Hamasu v Pásme Gazy