14.12.2025
Meniny má Branislava, Bronislava
|Denník - Správy
14. decembra 2025
Izrael oznámil zabitie vedúceho zbrojárskeho predstaviteľa Hamasu v Pásme Gazy
Izrael v sobotu oznámil, že pri útoku v Pásme Gazy zabil vedúceho výroby zbraní vojenského krídla Hamasu - ...
14.12.2025 (SITA.sk) - Izrael v sobotu oznámil, že pri útoku v Pásme Gazy zabil vedúceho výroby zbraní vojenského krídla Hamasu - Raada Saada. Civilná obrana a zdravotnícke zdroje v oblasti pod kontrolou Hamasu informovali, že izraelský útok v okrese Tel al-Hawa na juhozápade mesta Gaza si vyžiadal päť obetí.
Izraelská armáda predtým neupresnila, či útok v Tel al-Hawa súvisí s oznámením o zabití Saada. Premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Jisrael Kac vyhlásili, že útok bol reakciou na explóziu výbušného zariadenia Hamasu, ktoré zranilo izraelské sily v žltej zóne Pásma Gazy, a nariadili elimináciu teroristu Raada Saada.
Saad bol podľa izraelskej armády hlavou zbrojárskeho štábu Hamasu a jedným z architektov októbrového útoku na Izrael v roku 2023, ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy. Jeho rodina potvrdila jeho smrť a oznámila, že pohreb sa uskutoční v nedeľu.
Prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra, zastavilo boje medzi Izraelom a Hamasom, no zostáva krehké a obe strany sa naďalej obviňujú z porušovania podmienok.
Zdroj: SITA.sk - Izrael oznámil zabitie vedúceho zbrojárskeho predstaviteľa Hamasu v Pásme Gazy © SITA Všetky práva vyhradené.
