Danko považuje voľby za príležitosť, aby každý len

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko vo volebnej miestnosti počas volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Miloslavov - Alžbetin Dvor 10. novembra 2018. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. novembra (TASR) - Je veľmi dôležité, aby sa ľudia do politiky zapájali. Uviedol to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) v sobotu podvečer po tom, ako vložil svoj volebný lístok do urny v komunálnych voľbách. V obci Miloslavov, časť Alžbetin dvor, odovzdal hlas svojmu kandidátovi na starostu a poslancov."Komunál je aj taká dobrá príprava možno na väčšiu politiku. Pre mňa je to naozaj dnes aj o tom, aby som vo svojom regióne, vo svojej obci niečo zmenil," uviedol. Avizoval, že ľuďom sa nemusia páčiť politici, ktorí sú dnes v politike, ale je veľmi dôležité, aby nie každý len "hundral", ale aj sa do politiky zapájal. "Pre mňa sú komunálne voľby také zvláštne voľby, lebo mňa dostali do politiky," povedal Danko a doplnil, že slúžiť ľuďom a verejnosti je oveľa ťažšie, ako si predstavoval na začiatku.V súvislosti s kompetenciami a financovaním samospráv Danko ozrejmil, že samosprávy majú peniaze z výberu dane z príjmov fyzických osôb a je vidno, že obce sa menia, napredujú a investujú. Myslí si, že zákon o obecnom zriadení je dobre nastavený. "Je tu ale množstvo vecí, ktoré priniesla doba, nechcem hovoriť o dcérskych spoločnostiach obcí a miest, o výkone práv v týchto spoločnostiach o zodpovednosti štatutárov. Keďže som štyri - päť rokov aj niektoré samosprávy zastupoval, viem, aké problémy sme mali, keď napríklad nebolo včas vydané stavebné povolenie a z toho hrozila konkrétne v Rači niekoľko desiatok miliónová škoda, aké to bolo ťažké nakoniec uspieť."Danko uviedol, že čo sa týka pomeru samospráv, obcí a štátu, systém je dobre nastavený. Priestor na zmeny vidí v kompetenciách vyšších územných celkov.