V Šamoríne sú voľby pokojné, voliči požiadali aj o prenosnú urnu

Šamorín 10. novembra (TASR) – Priebeh volieb v Šamoríne je pokojný. Ako sa vyjadril zapisovateľ mestskej volebnej komisie Tomáš Szerda, v deviatich obvodoch a deviatich okrskoch môže voliť 11.004 oprávnených voličov.V meste využili aj možnosť voľby do prenosnej urny. „Prenosná urna sa využíva v každom okrsku hlavne pri starších a chorých ľuďoch. Ide o asi päť či šesť prípadov v každom okrsku a hoci skoro každý okrsok je bezbariérový, sú aj takí ľudia, ktorí ani z domu nemôžu vyjsť,“ uviedol Szerda a dodal, že v meste z jedného okrsku vyžiadali urnu i z domova seniorov.O svojej predstave, prečo ísť voliť, sa podelil 40-ročný volič Tibor. Považuje to za dôležité, aby sa dosiahli určité zmeny. „Chýba mi tu športovisko, ktoré by konkurovalo súkromnému, ktoré tu momentálne máme, ale je cenovo nedostupné pre bežného občana. Páči sa mi, že teraz začali opravovať cesty, ale bolo by lepšie, keby tieto veci robili v letnom období, keď je menej áut na ceste a nie priamo pred voľbami len preto, že sú voľby,“ dodal.