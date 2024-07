Danko považuje za dôležité zmeniť rokovací poriadok Národnej rady. Prekážajú mu nálepky na notebookoch aj prepotené košele

Potreba etiky a slušného správania poslancov

Vyjadrila sa aj strana Smer-SD

16.7.2024 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) považuje za dôležité zmeniť rokovací poriadok Národnej rady (NR) SR . Na tlačovej besede to uviedol predseda strany a podpredseda parlamentu Andrej Danko . Pripomenul, že v minulosti apeloval na to, že poslanci by v pléne nemali konzumovať jedlo.Poznamenal tiež, že i dnes v NR SR apeloval na poslankyňu z hnutia Progresívne Slovensko , že nemá mať notebook oblepený nálepkami a nerobiť takým spôsobom reklamu, ak s ním stojí za rečníckym pultom.Danko tiež spomenul, že v roku 2016 bola obmedzená minutáž vystúpení rečníkov. Šéf národniarov spomenul aj potrebu etiky a slušného správania poslancov. Označil za vulgárne, ak napríklad poslanec príde do pléna spotený a v polokošeli.„Verím, že okrem týchto, pre niekoho možno smiešnych vecí, prídu aj reálne, ktoré sa budú týkať otázky posúdenia, do akej miery je treba prvé čítanie, do akej miery navrhovateľ, spravodajca môžu vystupovať, či minister môže v rámci rozpravy reagovať," vymenúval.Veci týkajúce sa čítaní zákonov označil za dôležité, vyslovil názor, že niektoré čítania sú duplicitné, je podľa neho i nejasné, čo sa smie v treťom čítaní a podobne. Doplnil, že vytvorili koaličnú pracovnú skupinu, a verí tiež, že v auguste by mohli dospieť k novej podobe rokovacieho poriadku, ktorý bude riešiť i rôzne nové fenomény.„Bez toho sa parlament riadiť nedá," myslí si šéf národniarov.K zmenám rokovacieho poriadku sa vyjadrila aj strana Smer-SD . Poslanec Ján Richter uviedol, že ide o rozhodnutie poslaneckého grémia, každý politický subjekt podľa neho pripravuje návrhy, a následne by sa mal hľadať kompromis.„Máme nejaké konkrétne veci," dodal na tlačovej besede. Spomenul napríklad technické vybavenie. Na takejto zmene je podľa neho zhoda naprieč parlamentom, poukázal pri tm na technologický pokrok. Richter vyjadril presvedčenie, že do konca kalendárneho roka by mali prijať novelu rokovacieho poriadku, ktorá by zohľadňovala doterajšie skúsenosti.