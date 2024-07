Predsedníčka von der Leyenová sa snaží oslabiť kohéznu politiku EÚ, tvrdia samosprávne kraje a združenie miest

Centralizácia eurofondov

Významná úloha v kohéznej politike

16.7.2024 (SITA.sk) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen sa snaží oslabiť kohéznu politiku Európskej únie , ktorej vzorom by mohol byť model nástroja obnovy a odolnosti. Tvrdia to zástupcovia združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) Podľa tohto modelu by podľa združení došlo k centralizácii eurofondov. To by vo výraznej miere oslabilo efektívnosť tejto politiky po roku 2027, keďže modelu chýbajú zásady prístupu založeného na územiach, konvergencii, viacúrovňovom riadení a partnerstve, ktoré sú pre súčasnú kohéznu politiku jedinečné.„Vyzývame na zachovanie silnej kohéznej politiky, ktorá rešpektuje princípy partnerstva a subsidiarity, ako aj na zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov pre územných aktérov na obdobie 2028-2034,“ povedal predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič Zároveň je potrebné podľa jeho slov posilniť dialóg medzi Európskou komisiou a európskymi regiónmi, aby sa zabezpečilo, že práve obce, mestá a kraje priamo v území budú mať významnú úlohu pri príprave a realizácií kohéznej politiky EÚ. Odhaduje sa, že 70 % regulácií EÚ si vyžaduje implementáciu opatrení na miestnej alebo regionálnej úrovni.„V tejto súvislosti je prirodzené pokračovať v kohéznom a územnom prístupe v budúcej kohéznej politike EÚ s dostatočnou flexibilitou na financovanie nových priorít vychádzajúcich z potrieb územia. Miestny a integrovaný územný prístup sa musí odrážať vo všetkých fondoch a politikách EÚ, pretože tie sa nakoniec implementujú v našich obciach, mestách a regiónoch,” uviedol predseda ZMOS Jozef Božik