Slovenský policajt v Chorvátsku zachránil život amerického turistu, pri mužovi zotrval do príchodu záchranárov (foto)

Starší muž odpadol

Muža si potom prevzali záchranári

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.7.2024 (SITA.sk) - Slovenský policajt slúžiaci v Chorvátsku pomáhal zachraňovať život amerického turistu.Ako Policajný zbor SR informoval na sociálnej sieti, policajt Miloš sa spolu s kolegom Jánom v rámci brífingu chorvátskeho ministerstva vnútra zúčastnili prezentačných aktivít pri informačnom stánku polície na promenáde Riva v Splite.Počas prezentácie oslovili Miloša dve neznáme ženy, ktoré mu po anglicky uviedli, že neďaleko na zemi leží starší muž a súrne potrebuje pomoc.„Okamžite ich nasledoval a približne o 10 metrov ležiaceho muža spozoroval. Na mieste sa spolu s mužom nachádzala aj jeho manželka, ktorá uviedla, že sú z USA a v Chorvátsku sú na dovolenke, pričom počas prechádzky jej manžel odpadol," uviedla polícia s tým, že slovenský policajt muža ihneď uložil do stabilizovanej polohy a skontroloval základné životné funkcie.„Muž nepravidelne dýchal a nereagoval na podnety, preto mu neustále kontroloval tep a udržiaval ho v stabilizovanej polohe. Zakrátko na miesto prišiel aj príslušník polície z Bosny a Hercegoviny spolu s chorvátskym kolegom, ktorí spoločne s Milošom naďalej kontrolovali stav muža," informovala polícia.Policajti následne vytvorili koridor pre rýchlu zdravotnú pomoc a na mieste zotrvali až do jej príchodu.„Záchranári si potom muža prevzali do svojej opatery na ošetrenie," dodala polícia.