|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 1.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Arnold
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. októbra 2026
Danko pozval Fica na rokovanie klubu SNS, Taraba má podľa neho čo vysvetľovať – VIDEO
Tagy: Minister životného prostredia SR Odvolanie Predseda SNS Premiér Slovenskej republiky štátny tajomník ministerstva životného prostredia
Premiér bol vo štvrtok aj na návšteve ministerstva životného prostredia. Predseda Slovenskej národnej strany (SNS)
Zdieľať
1.10.2026 (SITA.sk) - Premiér bol vo štvrtok aj na návšteve ministerstva životného prostredia.
Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko a predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko pozvali premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na rokovanie poslaneckého klubu. „Veríme, že naše pozvanie príjme, aby sme mohli do najbližšieho rokovania v utorok predísť akýmkoľvek disharmóniám pri rokovaní v Národnej rade SR,“ uviedol Danko. Zároveň avizoval, že v piatok 2. októbra by sa mala uskutočniť aj koaličná rada.
Premiér bol vo štvrtok aj na návšteve ministerstva životného prostredia. Danko informoval, že ak ide o ministerstvo, tak premiér jeho riadením poveril štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kuffu (SNS). Národniari súčasne dúfajú, že začiatkom budúceho týždňa premiér doručí do prezidentskej kancelárie návrh na vymenovanie Kuffu za ministra životného prostredia.
Danko zároveň avizoval okamžité personálne zmeny na vedúcich postoch rezortu vrátane generálneho tajomníka služobného úradu. Bezodkladne sa podľa jeho slov zbalia Tarabovi nominanti. „Aby nestihli skartovať veci tak, ako to robia už tretí deň,“ podotkol Danko.
Predseda SNS zopakoval, že Tomáš Taraba (nom. SNS) odchádza z rezortu pre svoje škandalózne tendre. „Ja som presvedčený, čas mi dá za pravdu. Neodchádza pre úspech. Odchádza preto, lebo nedokázal komunikovať s naším klubom. Sú tam tiež otázky, prečo štátny podnik nešiel do tendra a mnohé iné veci,“ zdôraznil Danko s tým, že Taraba totálne stratil ich dôveru a že bude musieť veľa svojich krokov vysvetľovať.
„My chceme za poslanecký klub SNS povedať, že tým, že sme hlasovali s opozíciou, sme vlastne odkryli klamstvá a nahotu pána Tarabu. Pretože Taraba takmer týždeň predsedu vlády tlačil do kúta a rozprával, že sa vráti pán Šalitroš (Radomír Šalitroš - štátny tajomník ministerstva investícií), a že je otázka, kedy sa vráti Migaľ (Samuel Migaľ - minister investícií), a že si vytvorí blokačný mechanizmus. Teraz Taraba zrazu hovorí, že vlastne chcel odstúpiť a že tomu nerozumie a nemá čas sa obhajovať. Videli ste jedného roztraseného, bezcharakterného politika, ktorý klame tak, ako sa mu hodí,“ povedal Danko.
Zároveň zdôraznil, že si vo vzťahu k Tarabovi nebude klásť servítku pred ústa. Pripomenul aj trestné oznámenie od Kuffu na neznámu skupinu osôb, ktorá pripravovala jeho diskreditáciu.
„Tam takisto nech Taraba vysvetlí, odkiaľ má nejaký minister životného prostredia informácie z trestných konaniach, ktoré nemá odkiaľ mať. Taraba dnes ostal sám so Slyškom (Peter Šlyško - poslanec za Hlas-SD), ktorý takisto má záhadné aktivity v envirofonde, ktorým sa budeme venovať. Pretože nie je možné, aby finančné prostriedky v envirofonde boli rozdeľované na základe vopred uzavretých súťaži,“ uviedol predseda SNS s tým, že Kuffa bude dobrým ministrom, pretože má patričné vzdelanie a na rozdiel od Tarabu aj charakter.
Fotogaléria k článku: Prezident SR Peter Pellegrini odvolal ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (fotografie)
Fotogaléria k článku: Odvolávanie Tomáša Tarabu (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Danko pozval Fica na rokovanie klubu SNS, Taraba má podľa neho čo vysvetľovať – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko a predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko pozvali premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na rokovanie poslaneckého klubu. „Veríme, že naše pozvanie príjme, aby sme mohli do najbližšieho rokovania v utorok predísť akýmkoľvek disharmóniám pri rokovaní v Národnej rade SR,“ uviedol Danko. Zároveň avizoval, že v piatok 2. októbra by sa mala uskutočniť aj koaličná rada.
Návrh na vymenovanie
Premiér bol vo štvrtok aj na návšteve ministerstva životného prostredia. Danko informoval, že ak ide o ministerstvo, tak premiér jeho riadením poveril štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kuffu (SNS). Národniari súčasne dúfajú, že začiatkom budúceho týždňa premiér doručí do prezidentskej kancelárie návrh na vymenovanie Kuffu za ministra životného prostredia.
Danko zároveň avizoval okamžité personálne zmeny na vedúcich postoch rezortu vrátane generálneho tajomníka služobného úradu. Bezodkladne sa podľa jeho slov zbalia Tarabovi nominanti. „Aby nestihli skartovať veci tak, ako to robia už tretí deň,“ podotkol Danko.
Stratená dôvera
Predseda SNS zopakoval, že Tomáš Taraba (nom. SNS) odchádza z rezortu pre svoje škandalózne tendre. „Ja som presvedčený, čas mi dá za pravdu. Neodchádza pre úspech. Odchádza preto, lebo nedokázal komunikovať s naším klubom. Sú tam tiež otázky, prečo štátny podnik nešiel do tendra a mnohé iné veci,“ zdôraznil Danko s tým, že Taraba totálne stratil ich dôveru a že bude musieť veľa svojich krokov vysvetľovať.
„My chceme za poslanecký klub SNS povedať, že tým, že sme hlasovali s opozíciou, sme vlastne odkryli klamstvá a nahotu pána Tarabu. Pretože Taraba takmer týždeň predsedu vlády tlačil do kúta a rozprával, že sa vráti pán Šalitroš (Radomír Šalitroš - štátny tajomník ministerstva investícií), a že je otázka, kedy sa vráti Migaľ (Samuel Migaľ - minister investícií), a že si vytvorí blokačný mechanizmus. Teraz Taraba zrazu hovorí, že vlastne chcel odstúpiť a že tomu nerozumie a nemá čas sa obhajovať. Videli ste jedného roztraseného, bezcharakterného politika, ktorý klame tak, ako sa mu hodí,“ povedal Danko.
Zároveň zdôraznil, že si vo vzťahu k Tarabovi nebude klásť servítku pred ústa. Pripomenul aj trestné oznámenie od Kuffu na neznámu skupinu osôb, ktorá pripravovala jeho diskreditáciu.
„Tam takisto nech Taraba vysvetlí, odkiaľ má nejaký minister životného prostredia informácie z trestných konaniach, ktoré nemá odkiaľ mať. Taraba dnes ostal sám so Slyškom (Peter Šlyško - poslanec za Hlas-SD), ktorý takisto má záhadné aktivity v envirofonde, ktorým sa budeme venovať. Pretože nie je možné, aby finančné prostriedky v envirofonde boli rozdeľované na základe vopred uzavretých súťaži,“ uviedol predseda SNS s tým, že Kuffa bude dobrým ministrom, pretože má patričné vzdelanie a na rozdiel od Tarabu aj charakter.
Fotogaléria k článku: Prezident SR Peter Pellegrini odvolal ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (fotografie)
Fotogaléria k článku: Odvolávanie Tomáša Tarabu (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Danko pozval Fica na rokovanie klubu SNS, Taraba má podľa neho čo vysvetľovať – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister životného prostredia SR Odvolanie Predseda SNS Premiér Slovenskej republiky štátny tajomník ministerstva životného prostredia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
35 rokov od „kupónky“: Slováci investujú do fondov päťkrát častejšie ako do akcií
35 rokov od „kupónky“: Slováci investujú do fondov päťkrát častejšie ako do akcií
<< predchádzajúci článok
Liberáli pripravili pre vládnu koalíciu test. Ukáže, či sa politika na štyri svetové strany nezbieha do jednej – VIDEO
Liberáli pripravili pre vládnu koalíciu test. Ukáže, či sa politika na štyri svetové strany nezbieha do jednej – VIDEO