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01. októbra 2026
Liberáli pripravili pre vládnu koalíciu test. Ukáže, či sa politika na štyri svetové strany nezbieha do jednej – VIDEO
Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Nemecký minister zahraničných vecí poslanec za stranu Sloboda a Solidarita Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Vízia Slovensko 2040 Vojna na Ukrajine Zahraničná politika
Fico si už dnes podľa Marcinkovej pripravuje svoju hlavnú predvolebnú tému - vojnu. Premiér Robert Fico (Smer-SD) tvrdí, že ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Fico si už dnes podľa Marcinkovej pripravuje svoju hlavnú predvolebnú tému - vojnu.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) tvrdí, že potrebujeme politiku na štyri svetové strany, aby táto vláda mohla naďalej pokračovať v politike, partneri v nej však vidia ohrozenie jednoty EÚ a NATO. Upozornil na to poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Juraj Krúpa. Liberáli podľa jeho slov očakávali, že vyjadrenie po predsedníctve Smeru bude o tom, čo vlastne strana bude robiť a o čo im ide.
"My sme sa tak zamysleli nad tým, že čo to vlastne znamená politika na štyri svetové strany. Mali sme tu pred dvoma dňami nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula, ktorý sem prišiel a ľudovo povedané, diplomaticky nám dal jednu medzi oči," uviedol Krúpa.
Nemecký minister podľa neho vysvetlil slovenskému ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi a premiérovi, že táto politika na štyri svetové strany nie je politikou na štyri svetové strany, a že ju tak nevnímajú ani Nemci, ani ďalší spojenci. "Vnímajú ju ako politiku, ktorá ma presadzovať ruské záujmy," upozornil Krúpa.
"Diplomati a ministri členských krajín vám budú unisono hovoriť, že takúto politiku odmietajú a vnímajú ju ako niečo, čo ohrozuje jednotu EÚ a NATO. Zároveň treba podotknúť, že my sme reagovali aj na situáciu, ktorá vznikla, keď prezident Peter Pellegrini bol na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN), kde sa vyjadroval aj k situácii na Ukrajine. My sme sa rozhodli v tomto kontexte pripraviť uznesenie, ktoré chceme predložiť v rámci procedurálneho návrhu a doplniť ho do programu. Uznesenie kopíruje vyjadrenie Pellegriniho k Ukrajine. Kritizuje Rusko a jasne sa vymedzuje v kontexte medzinárodného práva, ktoré treba dodržiavať," povedal Krúpa.
Liberáli chcú tak vidieť, že súčasná vládna koalícia je schopná robiť politiku na štyri svetové strany a že je schopná podporiť toto uznesenie, ktoré kopíruje prezidentove slová. Ak ho koalícia nepodporí, tak to podľa Krúpu nie je politika na štyri svetové strany, ale len na jednu.
"Dva dni sme mali aj rokovanie k vízii Slovenska do roku 2040, kde bola debata o tom, ako chrániť Slovensko, ako má vyzerať ako spoľahlivý a hodnotovo zakotvený partner," pripomenul Krúpa a upozornil, že v tejto vízii len ťažko nájsť vyjadrenie o politike na štyri svetové strany či velebenie krajín autoritatívneho razenia.
"To nás vlastne dovádza k tomu, že táto politika na štyri svetové strany jednoducho zlyhala," skonštatoval poslanec s tým, že takáto politika jednoducho neexistuje. "A ja som presvedčený, že ak chcú ukázať, že naozaj taká politika sa dá robiť, tak budú schopní a ochotní podporovať aj politiku, ktorá je v záujme nielen našich národnoštátnych záujmov, ale aj v záujme nášho členstva v EÚ a NATO," doplnil Krúpa.
Hlasovanie o uznesení bude tak podľa neho jednoduchým testom. "Nebudeme od koalície žiadať, aby hlasovala za naše slová. Dáme jej hlasovať o postojoch, ktoré v OSN prezentoval prezident Peter Pellegrini. Potom uvidíme, či Ficova politika na štyri svetové strany naozaj existuje, alebo sa všetky štyri nakoniec zbiehajú v Moskve," vyhlásil Krúpa.
Poslankyňa za SaS Vladimíra Marcinková zároveň upozornila na rozdiel medzi tým, čo Fico hovorí svojim voličom, a tým, ako následne jeho poslanci hlasujú v parlamente.
"Fico si už dnes pripravuje svoju hlavnú predvolebnú tému - vojnu. Neustále sa stavia do pozície mierotvorcu, ale potom koná presný opak. Hovoril ani jeden náboj na Ukrajinu, no slovenská munícia na Ukrajinu smeruje. Hovorí, že ani jeden slovenský vojak nepôjde do Pobaltia, no poslanci Smeru a Hlasu spolu s nami podporili vyslanie 101 slovenských vojakov," uviedla poslankyňa s tým, že túto dvojtvárnosť treba ukazovať občanom.
Mimoriadne závažné sú podľa Marcinkovej Ficove vyjadrenia týkajúce sa záväzkov voči spojencom. Zdôraznila, že členstvo v NATO nie je niečo, s čím sa môže Fico zahrávať podľa toho, aké publikum má práve pred sebou.
"Vzájomná obrana je presne to, čo chráni aj Slovensko. Fico môže článok 5 verejne spochybňovať, ale keď príde na hlasovanie v parlamente, jeho poslanci vedia, že naše členstvo v NATO a EÚ je pre bezpečnosť Slovenska kľúčové. Ľuďom treba hovoriť pravdu, nie im podľa politickej potreby rozprávať dva rozdielne príbehy," dodala Marcinková.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli pripravili pre vládnu koalíciu test. Ukáže, či sa politika na štyri svetové strany nezbieha do jednej – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) tvrdí, že potrebujeme politiku na štyri svetové strany, aby táto vláda mohla naďalej pokračovať v politike, partneri v nej však vidia ohrozenie jednoty EÚ a NATO. Upozornil na to poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Juraj Krúpa. Liberáli podľa jeho slov očakávali, že vyjadrenie po predsedníctve Smeru bude o tom, čo vlastne strana bude robiť a o čo im ide.
"My sme sa tak zamysleli nad tým, že čo to vlastne znamená politika na štyri svetové strany. Mali sme tu pred dvoma dňami nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula, ktorý sem prišiel a ľudovo povedané, diplomaticky nám dal jednu medzi oči," uviedol Krúpa.
Nemecký minister podľa neho vysvetlil slovenskému ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi a premiérovi, že táto politika na štyri svetové strany nie je politikou na štyri svetové strany, a že ju tak nevnímajú ani Nemci, ani ďalší spojenci. "Vnímajú ju ako politiku, ktorá ma presadzovať ruské záujmy," upozornil Krúpa.
Politika na štyri svetové strany zlyhala
"Diplomati a ministri členských krajín vám budú unisono hovoriť, že takúto politiku odmietajú a vnímajú ju ako niečo, čo ohrozuje jednotu EÚ a NATO. Zároveň treba podotknúť, že my sme reagovali aj na situáciu, ktorá vznikla, keď prezident Peter Pellegrini bol na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN), kde sa vyjadroval aj k situácii na Ukrajine. My sme sa rozhodli v tomto kontexte pripraviť uznesenie, ktoré chceme predložiť v rámci procedurálneho návrhu a doplniť ho do programu. Uznesenie kopíruje vyjadrenie Pellegriniho k Ukrajine. Kritizuje Rusko a jasne sa vymedzuje v kontexte medzinárodného práva, ktoré treba dodržiavať," povedal Krúpa.
Liberáli chcú tak vidieť, že súčasná vládna koalícia je schopná robiť politiku na štyri svetové strany a že je schopná podporiť toto uznesenie, ktoré kopíruje prezidentove slová. Ak ho koalícia nepodporí, tak to podľa Krúpu nie je politika na štyri svetové strany, ale len na jednu.
Jednoduchý test
"Dva dni sme mali aj rokovanie k vízii Slovenska do roku 2040, kde bola debata o tom, ako chrániť Slovensko, ako má vyzerať ako spoľahlivý a hodnotovo zakotvený partner," pripomenul Krúpa a upozornil, že v tejto vízii len ťažko nájsť vyjadrenie o politike na štyri svetové strany či velebenie krajín autoritatívneho razenia.
"To nás vlastne dovádza k tomu, že táto politika na štyri svetové strany jednoducho zlyhala," skonštatoval poslanec s tým, že takáto politika jednoducho neexistuje. "A ja som presvedčený, že ak chcú ukázať, že naozaj taká politika sa dá robiť, tak budú schopní a ochotní podporovať aj politiku, ktorá je v záujme nielen našich národnoštátnych záujmov, ale aj v záujme nášho členstva v EÚ a NATO," doplnil Krúpa.
Hlasovanie o uznesení bude tak podľa neho jednoduchým testom. "Nebudeme od koalície žiadať, aby hlasovala za naše slová. Dáme jej hlasovať o postojoch, ktoré v OSN prezentoval prezident Peter Pellegrini. Potom uvidíme, či Ficova politika na štyri svetové strany naozaj existuje, alebo sa všetky štyri nakoniec zbiehajú v Moskve," vyhlásil Krúpa.
Vojna ako hlavná predvolebná téma
Poslankyňa za SaS Vladimíra Marcinková zároveň upozornila na rozdiel medzi tým, čo Fico hovorí svojim voličom, a tým, ako následne jeho poslanci hlasujú v parlamente.
"Fico si už dnes pripravuje svoju hlavnú predvolebnú tému - vojnu. Neustále sa stavia do pozície mierotvorcu, ale potom koná presný opak. Hovoril ani jeden náboj na Ukrajinu, no slovenská munícia na Ukrajinu smeruje. Hovorí, že ani jeden slovenský vojak nepôjde do Pobaltia, no poslanci Smeru a Hlasu spolu s nami podporili vyslanie 101 slovenských vojakov," uviedla poslankyňa s tým, že túto dvojtvárnosť treba ukazovať občanom.
Mimoriadne závažné sú podľa Marcinkovej Ficove vyjadrenia týkajúce sa záväzkov voči spojencom. Zdôraznila, že členstvo v NATO nie je niečo, s čím sa môže Fico zahrávať podľa toho, aké publikum má práve pred sebou.
"Vzájomná obrana je presne to, čo chráni aj Slovensko. Fico môže článok 5 verejne spochybňovať, ale keď príde na hlasovanie v parlamente, jeho poslanci vedia, že naše členstvo v NATO a EÚ je pre bezpečnosť Slovenska kľúčové. Ľuďom treba hovoriť pravdu, nie im podľa politickej potreby rozprávať dva rozdielne príbehy," dodala Marcinková.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli pripravili pre vládnu koalíciu test. Ukáže, či sa politika na štyri svetové strany nezbieha do jednej – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Nemecký minister zahraničných vecí poslanec za stranu Sloboda a Solidarita Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Vízia Slovensko 2040 Vojna na Ukrajine Zahraničná politika
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