Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 18.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lukáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

18. októbra 2025

Výbuch v ruskej chemičke vyrábajúcej muníciu zabil troch ľudí


Tagy: výbuch v Rusku

Výbuch v chemickom závode na juhu Ruska zabil troch ľudí, oznámil v sobotu regionálny gubernátor bez toho, aby uviedol príčinu výbuchu. Závod Avangard v regióne



Zdieľať
gettyimages 1192375451 676x451 18.10.2025 (SITA.sk) - Výbuch v chemickom závode na juhu Ruska zabil troch ľudí, oznámil v sobotu regionálny gubernátor bez toho, aby uviedol príčinu výbuchu.


Závod Avangard v regióne Baškirsko vyrába zbrane a muníciu pre ruskú vojnu na Ukrajine, informovali ruské médiá. Miestny gubernátor Radij Chabirov na Telegrame uviedol, že „dosť silný výbuch zničil jednu z budov“ v areáli chemického závodu a zabil tri ženy. Ďalších päť ľudí bolo podľa jeho slov zranených a hospitalizovaných. Dvaja z nich sú vo vážnom stave.

Závod „vykonáva dôležitú štátom nariadenú misiu“ a „manipuluje s výbušnými materiálmi“, povedal Chabirov. Dodal, že príčinu výbuchu posudzujú odborníci.


Zdroj: SITA.sk - Výbuch v ruskej chemičke vyrábajúcej muníciu zabil troch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: výbuch v Rusku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Danko predstavil reformu rokovacieho poriadku, má priniesť poriadok a dôstojnosť
<< predchádzajúci článok
Vatikán dal súhlas, sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa v roku 2026 dočasne zruší ako deň voľna

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 