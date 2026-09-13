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13. septembra 2026

Danko prehovoril o Tarabovi, Kuffovi aj Machalovi, Klub Slovenskej národnej strany je podľa neho stabilný


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Ministerka kultúry SR O 5 minút 12 STVR Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Prezident Slovenskej republiky Rada STVR

Klub Slovenskej národnej strany je podľa Danka stabilný. Klub Slovenskej národnej strany (SNS) je stabilný. V relácii



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13.9.2026 (SITA.sk) - Klub Slovenskej národnej strany je podľa Danka stabilný.



Klub Slovenskej národnej strany (SNS) je stabilný. V relácii Slovenskej televízie a rozhlasu O 5 minút 12 to vyhlásil predseda strany Andrej Danko. Doplnil, že v klube jeho strany ostáva aj poslanec Peter Kotlár. Danko spomenul, že sa stretol aj s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nom. SNS).

SNS žiada Tarabov odchod


Predstavitelia SNS vyzývajú na odchod Tomáša Tarabu z pozície ministra životného prostredia, ktorého do ministerského kresla nominovali. Jeho odchod podľa nedávnych informácií chcú do 15. septembra, pôvodne sa hovorilo o tom, že obe zúčastnené strany by sa mali usilovať o urovnanie vzájomných vzťahov do konca septembra. „Som presvedčený, že vláda vydrží, že sa tieto animozity vyriešia,” vyjadril sa Danko v relácii.

Už v lete Danko v jednej z víkendových politických relácií avizoval, že v prípade Tarabovho odchodu bude kandidátom národniarov na post šéfa envirorezortu terajší štátny tajomník Filip Kuffa. Danko ale jasne nepovedal, či bude Kuffa vymenovaný za ministra.

Danko reagoval aj na Machalovo odvolanie


Uviedol, že hovoril aj s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), plánuje tiež diskutovať s prezidentom Petrom Pellegrinim. Verí, že prenechajú rozhodnutie o pozícii ministra životného prostredia na SNS. Podľa Dankovho diskusného oponenta, poslanca a predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislava Gröhlinga sú ľudia sklamaní z vývoja situácie a cítia sa oklamaní, keď vidia konflikty v koalícii.

V relácii sa dotkli aj témy odvolania generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry (MK) SR Lukáša Machalu, ktorého na stredajšom rokovaní odvolala vláda na návrh ministerky kultúry. „Presne tak plytko funguje Slovensko,” poznamenal Danko v reakcii na otázky týkajúce sa Machalu, poukazujúc, že v ten deň sa schválili iné, dôležitejšie veci. „Lukáš Machala bol nominant ministerky, ona si ho vybrala a rozhodla sa zmeniť svojho nominanta,” dodal. Otázka, či Machala skončí aj v Rade STVR je podľa neho otázkou pre rezort kultúry.


Zdroj: SITA.sk - Danko prehovoril o Tarabovi, Kuffovi aj Machalovi, Klub Slovenskej národnej strany je podľa neho stabilný © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Ministerka kultúry SR O 5 minút 12 STVR Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Prezident Slovenskej republiky Rada STVR
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