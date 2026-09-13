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13. septembra 2026

Raši nevidí dôvod na Gašparovo odvolanie, na čele parlamentu ho považuje za dôveryhodného


Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kauza Očistec Predseda parlamentu

Parlament čaká na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá sa má začať v utorok 15. septembra, takmer 300 bodov. Predseda parlamentu Richard Raši (



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6978dbb35055c728672165 676x451 13.9.2026 (SITA.sk) - Parlament čaká na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá sa má začať v utorok 15. septembra, takmer 300 bodov.


Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) nevidí dôvod na odvolanie Tibora Gašpara (Smer-SD) z pozície podpredsedu parlamentu. Uviedol to v relácii televízie Markíza Na telo v súvislosti s návrhom Progresívneho Slovenska na odvolanie Gašpara, ktorý čelí obžalobe v kauze Očistec.

„Pozerám sa na neho ako na plne výkonného dôveryhodného podpredsedu,” povedal. Podľa Rašiho diskusného oponenta a opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho (Progresívne Slovensko) je Gašparov odchod z tejto pozície otázkou politickej kultúry. Dodal, že ak Gašpar očistí svoje meno, mohol by sa na to miesto vrátiť. „Neverím, že koalícia naberie odvahu na to, aby túto rozpravu otvorila,” poznamenal.

Parlament čaká na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá sa má začať v utorok 15. septembra, takmer 300 bodov. Podľa Rašiho je ambíciou výrazne z nich ukrojiť, respektíve ich prerokovať všetky, aby sa neprenášali ďalej. „Ja sa veľmi teším z tejto ambície,” reagoval Dubéci.


Zdroj: SITA.sk - Raši nevidí dôvod na Gašparovo odvolanie, na čele parlamentu ho považuje za dôveryhodného © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kauza Očistec Predseda parlamentu
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