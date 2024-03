Na Slovensku budeme mať novú legislatívu, ktorá odstráni problém nútených živností

Budú hroziť sankcie

Predbehneme transpozíciu smernice

13.3.2024 (SITA.sk) - Už tento rok by sme mali mať na Slovensku zavedenú novú legislatívu, ktorou sa odstráni problém tzv. nútených živností. „Pripravujeme legislatívu, v rámci ktorej chceme posilniť kompetencie Inšpektorátov práce, aby jasne kontrolovali to, či na danom pracovnom mieste je živnostník alebo človek, ktorý má mať riadny zamestnanecký pomer," uviedol v stredu po rokovaní vlády minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš Keď Inšpektorát práce zistí, že na danom pracovnom mieste nemá pracovať živnostník, ale zamestnanec v riadnom pracovnom pomere, tak vtedy sa to bude podľa slov ministra považovať za nelegálne zamestnávanie so všetkými sankciami, ktoré k tomu patria.„Chceme jasne vyšpecifikovať v Zákonníku práce hranice, kedy môžeme pracovné miesto považovať za miesto určené pre živnostníka a kedy pre zamestnanca v riadnom pracovnom pomere," zdôraznil minister.Ako ďalej dodal, rezort práce má už v internom procese pripravenú legislatívu, kde sprísňuje podmienky pre kvalifikáciu riaditeľov Inšpektorátov práce.„Som sociálny demokrat a preto nepovažujem za správne, keď na danom pracovnom mieste nemôže človek poberať všetky zamestnanecké benefity, na ktoré má nárok," dodal Tomáš.Minister očakáva, že novou legislatívou predbehneme transpozíciu európskej smernice. Nepredpokladá, že nová legislatíva bude mať vplyv na zamestnanosť, zamestnávatelia sa budú musieť prispôsobiť.