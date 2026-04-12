12. apríla 2026

Danko: SNS chce spolupracovať s Tarabom, ale nestojí a nepadá to na jeho členstve v strane


12.4.2026 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v relácii Na telo v televízii Markíza potvrdil, že strana obdržala prihlášku od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Šéf envirorezortu bol zvolený na kandidátke SNS a je aj ich nominantom, no nie členom strany.

SNS má sen vyhrať voľby


Danko uviedol, že s Tarabom sa stretli a diskutovali o vzájomných vzťahoch aj názoroch. Podľa jeho slov majú aj dve desiatky ďalších prihlášok, rozhodnutie je ale na Predsedníctve SNS. Opätovne zdôraznil, že SNS deklarovala, že na kandidátnu listinu už bude po predošlých skúsenostiach brať len členov strany.

"Chceme s ním spolupracovať, ale nestojí a nepadá to na členstve Tomáša Tarabu,” uviedol na adresu ministra. "SNS má sen vyhrať voľby,” dodal tiež v relácii. Podotkol, že ak do volieb nepôjdu v rámci spoločnej volebnej koalície, národniari urobia všetko pre to, aby boli silnou konkurenciou pre stranu Smer-SD.

Grendel nechcel komentovať kroky Matoviča


Dankov diskusný oponent Gábor Grendel (Hnutie Slovensko) nechcel komentovať kroky predsedu Hnutia Slovensko Igora Matoviča, ani to, čo by mal zmeniť (Matovič), aby bol napríklad aj prijateľnejším partnerom pre kolegov z opozície.

"Veď si ho sem zavolajte,” povedal moderátorke relácie. Na margo toho, že Matovič opakovane kritizuje rôznych opozičných lídrov, poznamenal, že považuje za férovejšie, ak to povie verejne, než aby tak robil anonymne. Grendel tiež uviedol, že matovičovci zdieľajú názor, že je potrebné urobiť všetko pre to, aby neprepadli hlasy pre opozíciu v najbližších parlamentných voľbách.


Zdroj: SITA.sk - Danko: SNS chce spolupracovať s Tarabom, ale nestojí a nepadá to na jeho členstve v strane © SITA Všetky práva vyhradené.

