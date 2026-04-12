|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 12.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Estera
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. apríla 2026
SNS dodá Smeru pripomienky k zmenám volebnej legislatívy. Danko tvrdí, že ak budú akceptované, tak ich podporia
Slovenská národná strana (SNS) podľa slov jej predsedu Andreja Danka strane
12.4.2026 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) podľa slov jej predsedu Andreja Danka strane Smer-SD dodá svoje pripomienky k zmenám volebnej legislatívy. Ak budú tieto pripomienky akceptované, zmeny podporia. Danko to uviedol v televízii Markíza, v relácii Na telo. Doplnil, že národniari sú za komplexné zmeny.
Dankov diskusný oponent Gábor Grendel (hnutie Slovensko) opätovne kritizoval avizovaný zámer zrušiť voľbu poštou a nahradiť ich voľbou na zastupiteľských úradoch. Poukázal, že odkedy bola zavedená strana Smer-SD, neraz vyhrala voľby.
Opozičný poslanec sa v tomto kontexte pýtal, k akej manipulácii teda malo dochádzať. Danko zas poukázal na to, že nepovažuje za správne, že voliči v takýchto voľbách hlasujú vopred, ešte predtým, ako sa skončí predvolebná kampaň.
Zdroj: SITA.sk - SNS dodá Smeru pripomienky k zmenám volebnej legislatívy. Danko tvrdí, že ak budú akceptované, tak ich podporia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Danko: SNS chce spolupracovať s Tarabom, ale nestojí a nepadá to na jeho členstve v strane
Danko: SNS chce spolupracovať s Tarabom, ale nestojí a nepadá to na jeho členstve v strane
<< predchádzajúci článok
Fico na začiatku návštevy vo Vietname hovorí o úspešnej misii, chystá sa tam podpísať strategické partnerstvo – VIDEO
Fico na začiatku návštevy vo Vietname hovorí o úspešnej misii, chystá sa tam podpísať strategické partnerstvo – VIDEO