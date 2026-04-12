Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 12.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Estera
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. apríla 2026

SNS dodá Smeru pripomienky k zmenám volebnej legislatívy. Danko tvrdí, že ak budú akceptované, tak ich podporia


Slovenská národná strana (SNS) podľa slov jej predsedu Andreja Danka strane



Zdieľať
6719281c43ac6875942601 676x442 12.4.2026 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) podľa slov jej predsedu Andreja Danka strane Smer-SD dodá svoje pripomienky k zmenám volebnej legislatívy. Ak budú tieto pripomienky akceptované, zmeny podporia. Danko to uviedol v televízii Markíza, v relácii Na telo. Doplnil, že národniari sú za komplexné zmeny.


Dankov diskusný oponent Gábor Grendel (hnutie Slovensko) opätovne kritizoval avizovaný zámer zrušiť voľbu poštou a nahradiť ich voľbou na zastupiteľských úradoch. Poukázal, že odkedy bola zavedená strana Smer-SD, neraz vyhrala voľby.

Opozičný poslanec sa v tomto kontexte pýtal, k akej manipulácii teda malo dochádzať. Danko zas poukázal na to, že nepovažuje za správne, že voliči v takýchto voľbách hlasujú vopred, ešte predtým, ako sa skončí predvolebná kampaň.


Zdroj: SITA.sk - SNS dodá Smeru pripomienky k zmenám volebnej legislatívy. Danko tvrdí, že ak budú akceptované, tak ich podporia © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Danko: SNS chce spolupracovať s Tarabom, ale nestojí a nepadá to na jeho členstve v strane
<< predchádzajúci článok
Fico na začiatku návštevy vo Vietname hovorí o úspešnej misii, chystá sa tam podpísať strategické partnerstvo – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

