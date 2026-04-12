|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 12.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Estera
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. apríla 2026
Prípad starej mafiánskej vraždy sa vrátil na mestský súd v Bratislave, termín hlavného pojednávania je známy
Prípad starej mafiánskej vraždy z roku 1999, v ktorom čelia obžalobe na doživotie odsúdení Róbert Lališ, známy ako Kýbel a Ivan Cupper, prezývaný Vincko
Zdieľať
12.4.2026 (SITA.sk) - Prípad starej mafiánskej vraždy z roku 1999, v ktorom čelia obžalobe na doživotie odsúdení Róbert Lališ, známy ako Kýbel a Ivan Cupper, prezývaný Vincko sa vrátil na Mestský súd Bratislava I. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý vytýčil termín hlavného pojednávania na 10. júna. Mestský súd pritom v septembri 2025 rozhodol, že vec postúpi Špecializovanému trestnému súdu, pretože ten je v prípade vecne príslušný.
Ako pre médiá ešte vo februári 2025 povedal obhajca Lališa Marek Para, skutok sa týka usmrtenia poškodeného Vladimíra Cabadaja. "Jednoznačne popierajú skutok a vyjadria sa v prípade, že bude prečítaná obžaloba na súde," uviedol Para na margo obžalovanej dvojice. Podľa medializovaných informácii patril zavraždený Cabadaj do zločineckej skupiny sýkorovcov. Zavraždili ho ešte v roku 1999. Dôvodom údajne bolo, že chcel skupinu opustiť.
Lališ aj Cupper si momentálne odpykávajú doživotné tresty odňatia slobody uložené za členstvo v zločineckej skupine a viacero vrážd, ktoré im Najvyšší súd SR potvrdil v roku 2018. Lališ, označovaný za šéfa sýkorovcov, následne v roku 2024 uspel s dovolaním, keď mu pôvodne uložený doživotný trest zrušili a v novom procese mu Špecializovaný trestný súd v roku 2025 vymeral trest 25 rokov väzenia. Najvyšší súd mu však po odvolaní prokurátora trest v januári tohto roku navýšil opäť na doživotie. Zároveň Kýbel čelí procesu týkajúcom sa starých vrážd aj na Okresnom súde v Banskej Bystrici.
Zdroj: SITA.sk - Prípad starej mafiánskej vraždy sa vrátil na mestský súd v Bratislave, termín hlavného pojednávania je známy © SITA Všetky práva vyhradené.
