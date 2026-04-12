 24hod.sk    Z domova

12. apríla 2026

Prípad starej mafiánskej vraždy sa vrátil na mestský súd v Bratislave, termín hlavného pojednávania je známy


Prípad starej mafiánskej vraždy z roku 1999, v ktorom čelia obžalobe na doživotie odsúdení Róbert Lališ, známy ako Kýbel a



gettyimages 1314697871 676x451 12.4.2026 (SITA.sk) - Prípad starej mafiánskej vraždy z roku 1999, v ktorom čelia obžalobe na doživotie odsúdení Róbert Lališ, známy ako Kýbel a Ivan Cupper, prezývaný Vincko sa vrátil na Mestský súd Bratislava I. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý vytýčil termín hlavného pojednávania na 10. júna. Mestský súd pritom v septembri 2025 rozhodol, že vec postúpi Špecializovanému trestnému súdu, pretože ten je v prípade vecne príslušný.


Ako pre médiá ešte vo februári 2025 povedal obhajca Lališa Marek Para, skutok sa týka usmrtenia poškodeného Vladimíra Cabadaja. "Jednoznačne popierajú skutok a vyjadria sa v prípade, že bude prečítaná obžaloba na súde," uviedol Para na margo obžalovanej dvojice. Podľa medializovaných informácii patril zavraždený Cabadaj do zločineckej skupiny sýkorovcov. Zavraždili ho ešte v roku 1999. Dôvodom údajne bolo, že chcel skupinu opustiť.


Lališ aj Cupper si momentálne odpykávajú doživotné tresty odňatia slobody uložené za členstvo v zločineckej skupine a viacero vrážd, ktoré im Najvyšší súd SR potvrdil v roku 2018. Lališ, označovaný za šéfa sýkorovcov, následne v roku 2024 uspel s dovolaním, keď mu pôvodne uložený doživotný trest zrušili a v novom procese mu Špecializovaný trestný súd v roku 2025 vymeral trest 25 rokov väzenia. Najvyšší súd mu však po odvolaní prokurátora trest v januári tohto roku navýšil opäť na doživotie. Zároveň Kýbel čelí procesu týkajúcom sa starých vrážd aj na Okresnom súde v Banskej Bystrici.




Zdroj: SITA.sk - Prípad starej mafiánskej vraždy sa vrátil na mestský súd v Bratislave, termín hlavného pojednávania je známy © SITA Všetky práva vyhradené.

