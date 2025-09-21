Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

21. septembra 2025

Danko spochybnil fungovanie štátu. Tvrdí, že máme priveľa zbytočných inštitúcií, kde miznú stovky miliónov eur


Na Slovensku existuje strašne veľa zbytočných inštitúcií, do ktorých uteká obrovské množstvo peňazí. Skonštatoval to v nedeľu v diskusnej ...



Zdieľať
sns8 676x451 21.9.2025 (SITA.sk) - Na Slovensku existuje strašne veľa zbytočných inštitúcií, do ktorých uteká obrovské množstvo peňazí. Skonštatoval to v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR predseda koaličnej SNS Andrej Danko. Ako príklad uviedol osem samosprávnych krajov, čo je podľa neho veľa. Aj pokiaľ ide o rôzne úrady, je podľa Danka potrebné systematizovať, čo Slovensko potrebuje.


„Ja nechcem povedať napríklad, že Slovenská akadémia vied je zbytočná inštitúcia. Ale keď tam ide tento rok zhruba 130 miliónov eur, tak sa pýtam kam idú," povedal Danko. To isté sa podľa neho týka samosprávnych krajov. „Štyristo miliónov každá župa," uviedol šéf SNS s tým, že napríklad na východnom Slovensku by stačila jedna Východoslovenská župa.

Ak podľa Danka nepríde systémová zmena a každý rok sa bude tlačiť na rast platov vojakov, učiteľov alebo policajtov, ekonomika „buchne". „Pretože toto nie je len problém Slovenska. Každý európsky štát je zadĺžený," zdôraznil Danko s tým, že je potrebné sa baviť o tom, ako Slovensko reformovať a nie plátať. „Či potrebuje Slovensko súkromné železnice, či potrebuje štátne železnice, ako to bude v zdravotníctve," doplnil Danko.


Zdroj: SITA.sk - Danko spochybnil fungovanie štátu. Tvrdí, že máme priveľa zbytočných inštitúcií, kde miznú stovky miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: inštitúcie O 5 minút 12 Platy policajtov Platy učiteľov Platy vojakov Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Samosprávne kraje štátne inštitúcie
