Nedeľa 21.9.2025
Úvodná strana
21. septembra 2025
Ukrajinské jednotky objavili v ruskom muničnom sklade detonátory s hákovými krížmi, sú staré desaťročia
Ukrajinské prieskumné jednotky počas operácií proti ruským silám objavili v ruskom muničnom sklade detonátory s nacistickou symbolikou. Ako referuje web
21.9.2025 (SITA.sk) - Ukrajinské prieskumné jednotky počas operácií proti ruským silám objavili v ruskom muničnom sklade detonátory s nacistickou symbolikou. Ako referuje web united24media.com s odvolaním sa na 225. samostatný útočný pluk „Tur“, tieto zariadenia pochádzajú ešte zo zásob z obdobia začiatku druhej svetovej vojny.
Na objavených detonátoroch, ktoré boli zachované desaťročia, sú vyryté hákové kríže, typické pre nemeckú vojnovú výrobu. Hoci sa spočiatku javili ako trofeje z bojiska, ich označenia naznačujú priamu väzbu na vojenskú spoluprácu medzi nacistickým Nemeckom a Sovietskym zväzom v rokoch 1939 a 1940.
Dňa 17. septembra 1939 Sovietsky zväz vtrhol do východného Poľska, zatiaľ čo Wehrmacht postupoval zo západu. Tento útok nasledoval po pakte Molotov–Ribbentrop z 23. augusta 1939, ktorý zahŕňal tajný protokol o rozdelení východnej Európy na sféry vplyvu.
Poľsko bolo rozdelené v priebehu niekoľkých týždňov, pričom Červená armáda obsadila územia dnešnej západnej Ukrajiny a Bieloruska, zatiaľ čo Nemecko anektovalo stredné a západné časti Poľska. Súčasne Berlín a Moskva prehĺbili svoju spoluprácu, vrátane obchodných dohôd z augusta 1939 a februára 1940, ktoré zahŕňali dodávky priemyselného zariadenia, technológií, surovín a vojenských komponentov, vrátane zápaliek a detonátorov s hákovými krížmi.
Archívne údaje potvrdzujú, že nemecké dodávky obsahovali aj diely pre lietadlá, námorné vybavenie a iné zariadenia. Napriek nemeckej invázii do Sovietskeho zväzu v roku 1941 zostali niektoré z týchto materiálov v sovietskych skladoch, čo potvrdzuje aj nedávny nález.
Tento objav poukazuje na historickú spoluprácu medzi Stalinovým režimom a nacistickým Nemeckom, ktorá je v kontraste s oficiálnou rétorikou Kremľa o dedičstve sovietskeho „antifašistického“ boja. V ostatných rokoch sa v Rusku obnovuje kult Stalina, vrátane inštalácie jeho sôch a pamätníkov, čo je súčasťou rozsiahleho trendu nastoleného pod vedením Vladimira Putina.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské jednotky objavili v ruskom muničnom sklade detonátory s hákovými krížmi, sú staré desaťročia © SITA Všetky práva vyhradené.
