Danko údajne komunikoval obžalovanou Zsuzsovou, opozícia žiada jeho odstúpenie

Reakcie opozičných strán

Obžalovaná v kauze vraždy Kuciaka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.1.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) údajne v minulosti komunikoval s obžalovanou zo sprostredkovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Alenou Zs. Informácie pochádzajúce od medzinárodnej siete investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP.org) a ako prvé ich zverejnili spravodajské weby Sme.sk Viaceré politické strany a ich lídri vyzývajú šéfa parlamentu, aby odstúpil. Alena Zs. údajnú komunikáciu s predsedom SNS potvrdila pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, Danko v minulosti vyhlásil, že obžalovanú nepozná.Koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu (PS/Spolu) odsúdila konanie predsedu parlamentu. „Dankove telefonáty s Alenou Zs. by mali raz a navždy ukončiť trápenie Slovenska s politickou kariérou Andreja Danka. Odvoláva diskusie, nechodí medzi ľudí a na poslednej schôdzi parlamentu vznikali otázniky, v akom je stave. On to už sám vzdáva,“ uvádza sa v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytla Silvia Hudáčková z PS/Spolu. Koalícia Danka označila za rezignovaného, zdiskreditovaného a skorumpovaného.Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzvalo predsedu parlamentu, aby sa okamžite vzdal tejto funkcie. „V súvislosti so zverejnením telefonátu Andreja Danka s Alenou Zs. ho KDH vyzýva, aby okamžite odstúpil z funkcie predsedu NR SR,“ informoval Stano Župa z Komunikačného oddelenia KDH.Aj podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová si myslí, že by mal Andrej Danko odstúpiť. „Základný politický a verejný záujem vyžaduje, aby Andrej Danko vysvetlil podozrenia z kontaktov s osobou dnes obžalovanou z viacerých vrážd a spojkou Mariana K. Zároveň by sa mal verejnosti ospravedlniť za klamstvá a bezodkladne odstúpiť z pozície predsedu parlamentu,“ reagovala.Alena Zs. je obžalovaná v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Obžalovaná vo svojej výpovedi 22. januára pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku uviedla, že v minulosti cez mobilný telefón komunikovala s opozičným politikom Borisom Kollárom, predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS), exministrom obrany Martinom Glváčom (Smer-SD) a s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom (SaS).Agentúra SITA požiadala o reakciu predsedu parlamentu Andreja Danka.