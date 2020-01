Opoziční poslanci zvažujú zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolaniu Danka z funkcie

Komunikácia so Zsuzsovou

Odstúpil aj smerák Glváč

29.1.2020 (Webnoviny.sk) - Opoziční poslanci pravdepodobne zvolajú mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa pokúsia odvolať Andreja Danka (SNS) z funkcie predsedu Národnej rady SR (NR SR). Pre agentúru SITA to uviedol podpredseda NR SR a predseda poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Martin Klus.Dôvodom má byť to, že Danko v minulosti komunikoval s Alenou Zsuzsovou, ktorá je obžalovaná zo sprostredkovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.Informácie pochádzajú od medzinárodnej siete investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a ako prvé ich zverejnili aktuality.sk Dennikn.sk a portál denníka SME Zsuzsová údajnú komunikáciu s predsedom Slovenskej národnej strany (SNS) potvrdila pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.Danko v minulosti vyhlásil, že obžalovanú nepozná. „Ak z podobných dôvodov nedávno odstúpil podpredseda Národnej rady SR Martin Glváč (Smer-SD), je asi pochopiteľné, že podobný krok verejnosť očakáva aj od predsedu NR SR,“ ozrejmil Klus.Faktom podľa neho je, že 31 dní pred voľbami, keď sa už neplánuje žiadne ďalšie rokovanie pléna, by ale takýto krok mal skôr symbolický význam. „Napriek tomu som zachytil, že niektorí opoziční politici zvažujú, že by zvolali mimoriadnu schôdzu, pokiaľ tak predseda Danko neurobí sám,“ objasnil podpredseda parlamentu.Zsuzsová je obžalovaná v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej . Obžalovaná vo svojej výpovedi 22. januára pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku uviedla, že v minulosti cez mobilný telefón komunikovala s opozičným politikom Borisom Kollárom (Sme rodina), predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS), exministrom obrany Martinom Glváčom (Smer-SD) a s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom (SaS).