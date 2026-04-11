 Sobota 11.4.2026
11. apríla 2026

Danko v maďarských parlamentných voľbách verí Orbánovi. Gröhling tvrdí, že krajina potrebuje obrat


Tagy: Benešove dekréty Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Maďarský premiér Parlamentné voľby Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Sobotné dialógy

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko verí, že maďarský premiér



11.4.2026 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko verí, že maďarský premiér Viktor Orbán zostane pri moci aj po nedeľných parlamentných voľbách. „Pre mňa je dôležité, že ľudia tam majú svoju infraštruktúru, budujú diaľnice, majú nemocnice, majú systém. O tom, či je tam úpadok alebo nie, rozhodnú občania vo voľbách. Ja verím, že zostane pri moci,“ povedal v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko.

Danko kritizuje priebeh kampane


Podľa neho zohráva významnú úlohu aj Orbánov postoj k financovaniu Ukrajiny. „Je dôležité, že blokuje 90 miliárd eur pre Ukrajinu,“ dodal.

Danko zároveň upozornil na priebeh kampane v Maďarsko. „To, čo sa deje v Maďarsku, je na hrane korektnosti kampane. Vidíme deepfake videá aj manipulácie prieskumov,“ uviedol s tým, že aj SNS preto navrhla legislatívne opatrenia, ktoré by podobným javom mali predchádzať na Slovensku.

„Môžeme sa z toho poučiť,“ poznamenal. V tejto súvislosti pripomenul aj historický kontext vzťahov medzi krajinami. „Keď Maďari hovoria o Veľkom Maďarsku, vždy im pripomínam, že tu bolo Uhorsko, nie Veľké Maďarsko,“ dodal. Upozornil tiež na citlivosť tém, ako sú Benešove dekréty. „Základom povojnového usporiadania boli aj Benešove dekréty. Nevidíme dôvod tieto ustanovenia rušiť,“ zdôraznil.

Gröhling žiada zmenu a kritizuje Orbána


Líder SaS Branislav Gröhling, naopak, dlhoročné pôsobenie Orbána ostro kritizoval a zdôraznil potrebu zmeny. „Ja si myslím, že ak vyhrá Orbán, tak to bude ďalej to isté a Maďarsko bude upadať,“ uviedol. Podľa neho je krajina „absolútne rozbitá a prerastená korupciou“, pričom poukázal aj na nálady v spoločnosti. „Po 16 rokoch ľudia chcú zmenu,“ dodal.

Víťazstvo opozičného lídra Pétera Magyara by podľa Gröhlinga mohlo priniesť obrat. Orbánovu vládu označil za autokratickú. „Orbán Maďarsko viedol ako autokrat, ohýbal volebný systém, zoštátňoval médiá, kolaboroval s Putinom a nechal prekvitať korupciu,“ povedal s tým, že v tomto vidí paralely aj s vládou Roberta Fica.


Zdroj: SITA.sk - Danko v maďarských parlamentných voľbách verí Orbánovi. Gröhling tvrdí, že krajina potrebuje obrat © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Benešove dekréty Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Maďarský premiér Parlamentné voľby Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Sobotné dialógy
nasledujúci článok >>
Gröhling prehovoril o zákulisných rokovaniach, spomína Borisa Kollára, Richarda Sulíka aj Janu Cigánikovú
<< predchádzajúci článok
Maďarské voľby môžu priniesť zlom, Tisza vedie a smeruje k ústavnej väčšine

