Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 11.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Július
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

11. apríla 2026

Maďarské voľby môžu priniesť zlom, Tisza vedie a smeruje k ústavnej väčšine


Tagy: Parlamentné voľby prieskum verejnej mienky Zahraničie

Zdieľať
albania_europe_summit_96439 676x450 11.4.2026 (SITA.sk) - Podľa prieskumu verejnej mienky zverejneného v piatok v denníku Népszava je v Maďarsku na čele stredopravicová strana Tisza pod vedením Pétra Magyara.

Tisza má výrazný náskok pred Fideszom


Tisza by podľa posledného predvolebného prieskumu získala 52 percent voličov, kým súčasnú vládnucu stranu Fidesz premiéra Viktora Orbána by podporilo 39 percent hlasujúcich.

Podľa Gallupovho inštitútu existuje naďalej veľa nerozhodnutých voličov, približne štvrtina z tých, ktorí majú právo voliť. Denník Népszava však uvádza, že podľa získaných údajov sa približne 86 percent voličov už rozhodlo, koho bude voliť.

Fidesz by výrazne zaostal


Iný prieskum agentúry Medián tento týždeň uviedol, že Tisza mohla získať približne 138 až 143 kresiel v 199-člennom parlamente, čo by znamenalo pohodlnú dvojtretinovú väčšinu. Takýto výsledok by strane umožnil meniť ústavu bez potreby koaličných partnerov.

Naopak, vládny Fidesz by podľa rovnakého odhadu výrazne zaostal, keďže by mohol obsadiť len približne 49 až 55 poslaneckých mandátov. Do parlamentu by sa podľa prieskumu mohla dostať aj krajne pravicová strana Hnutie naša vlasť, ktorej sa pripisuje zisk približne piatich až šiestich kresiel.


Zdroj: SITA.sk - Maďarské voľby môžu priniesť zlom, Tisza vedie a smeruje k ústavnej väčšine © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 