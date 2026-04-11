|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 11.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Július
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. apríla 2026
Maďarské voľby môžu priniesť zlom, Tisza vedie a smeruje k ústavnej väčšine
Podľa prieskumu verejnej mienky zverejneného v piatok v denníku Népszava je v Maďarsku na čele ...
Zdieľať
11.4.2026 (SITA.sk) - Podľa prieskumu verejnej mienky zverejneného v piatok v denníku Népszava je v Maďarsku na čele stredopravicová strana Tisza pod vedením Pétra Magyara.
Tisza by podľa posledného predvolebného prieskumu získala 52 percent voličov, kým súčasnú vládnucu stranu Fidesz premiéra Viktora Orbána by podporilo 39 percent hlasujúcich.
Podľa Gallupovho inštitútu existuje naďalej veľa nerozhodnutých voličov, približne štvrtina z tých, ktorí majú právo voliť. Denník Népszava však uvádza, že podľa získaných údajov sa približne 86 percent voličov už rozhodlo, koho bude voliť.
Iný prieskum agentúry Medián tento týždeň uviedol, že Tisza mohla získať približne 138 až 143 kresiel v 199-člennom parlamente, čo by znamenalo pohodlnú dvojtretinovú väčšinu. Takýto výsledok by strane umožnil meniť ústavu bez potreby koaličných partnerov.
Naopak, vládny Fidesz by podľa rovnakého odhadu výrazne zaostal, keďže by mohol obsadiť len približne 49 až 55 poslaneckých mandátov. Do parlamentu by sa podľa prieskumu mohla dostať aj krajne pravicová strana Hnutie naša vlasť, ktorej sa pripisuje zisk približne piatich až šiestich kresiel.
Zdroj: SITA.sk - Maďarské voľby môžu priniesť zlom, Tisza vedie a smeruje k ústavnej väčšine © SITA Všetky práva vyhradené.
