11. apríla 2026
Gröhling prehovoril o zákulisných rokovaniach, spomína Borisa Kollára, Richarda Sulíka aj Janu Cigánikovú
Líder SaS Branislav Gröhling v sobotu v relácii Rádia Slovensko
11.4.2026 (SITA.sk) -
Líder SaS Branislav Gröhling v sobotu v relácii Rádia Slovensko Sobotné dialógy reagoval na špekulácie o možných preskupeniach na politickej scéne pred voľbami. Na otázku moderátora, nakoľko môžu byť reálne kuloárne informácie o tom, že by sa na kandidátke hnutia Republika mohli objaviť Filip Sulík, jeho otec – zakladateľ SaS Richard Sulík či poslankyňa Jana Bittó Cigániková, reagoval, že o tom nemá informácie.
Gröhling hovorí o ideologickej otočke
„Skôr mám informácie, ktoré nepriamo potvrdila aj pani Cigániková, že bude súčasťou projektu alebo strany Sme rodina Borisa Kollára,“ povedal. Podľa jeho slov sa v tejto súvislosti spomínajú aj ďalšie mená. „Že tam bude pán Kollár, pán Sulík, dokonca aj pán Tomáš Taraba, lebo vraj prebehli nejaké stretnutia,“ dodal.
Prípadný odchod niektorých politikov týmto smerom by podľa Gröhlinga znamenal ich výrazný hodnotový posun. „Pre mňa by to bola ideologická otočka ľudí, ktorí majú pravicové hodnoty a potom pôjdu do ľavicovej a populistickej strany,“ uviedol s tým, že konečnú podobu politických projektov ukáže až ďalší vývoj.
Na otázku, či bude pravdepodobne súčasťou budúcej vlády líder Hnutia Slovensko Igor Matovič alebo predseda hnutia Republika Milan Uhrík, Gröhling odpovedal, že pre Slovensko a pre ľudí by bolo najlepšie, aby tam nesedel ani „jeden z týchto dvoch pánov“.
Danko kritizuje Matoviča aj Uhríka
V relácii tiež povedal, že v prípade, že sa SaS dostane do budúcej vlády, bude mať záujem o rezort zdravotníctva. Predseda SNS Andrej Danko sa ohradil voči tomu, že moderátor nazval Matoviča s Uhríkom outsidermi a pripomenul, že majú osem až 10 percent, „či sa nám to páči alebo nie“.
„Igor Matovič vyhral voľby, ale ukázal svoju nepripravenosť vládnuť. Milan Uhrík bojuje o svoje politické miesto,“ komentoval Danko. Podľa neho sa u Matoviča prejavil aj výrazný individualizmus a „neschopnosť byť v kolektíve“. Pri Uhríkovi upozornil na reputačné problémy spojené s jeho politickým zázemím.
„Uhrík si ťahá bremeno, ktoré teraz pocítil aj pán Mazurek, keď chcel odcestovať do Spojených štátov, kedy mu povedali, že je členom strany, ktorá nemá nastavené hodnoty, musia sa s tým vysporiadať,“ uviedol. Na záver vyzval voličov, aby sa priklonili k skúseným politickým stranám a nevolili projekty.
Zdroj: SITA.sk - Gröhling prehovoril o zákulisných rokovaniach, spomína Borisa Kollára, Richarda Sulíka aj Janu Cigánikovú © SITA Všetky práva vyhradené.
