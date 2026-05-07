Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
07. mája 2026
Danko varuje pred obrannou spoluprácou s Ukrajinou, ktorá je vo vojne: Rusi budú na to reagovať a stávame sa ich nepriateľmi
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Maďarský premiér Minister zahraničných vecí Ropovod Družba slovenský premiér Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Šéf koaličnej SNS Andrej Danko kritizuje premiéra Roberta Fica aj šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (obaja Smer-SD) za postoj k Ukrajine v súvislosti s rokovaniami o vstupe do EÚ. Obáva sa urýchleného vstupu ...
7.5.2026 (SITA.sk) - Šéf koaličnej SNS Andrej Danko kritizuje premiéra Roberta Fica aj šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (obaja Smer-SD) za postoj k Ukrajine v súvislosti s rokovaniami o vstupe do EÚ. Obáva sa urýchleného vstupu našich východných susedov do EÚ, je proti tzv. symbolickému pridruženiu do Únie.
Danko je podľa svojich slov zdesený z toho, čo predvádza minister zahraničných vecí Blanár a ako klame verejnosť vo veci Ukrajiny. „Robert Fico tvrdil, že preberie štafetu po Viktorovi Orbánovi, ale dnes vidíme politický tanec vo veci prístupových rokovaní Ukrajiny,“ povedal Danko na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Juraj Blanár dnes klame Slovenskú republiku, a ak by takéto kroky robil Ivan Korčok, nerobil by to inak,“ pokračoval šéf národniarov. Danko tiež povedal, že nerozumie tomu, prečo Fico nevyužil telefonát s Volodymyrom Zelenským na otázky, prečo Ukrajina blokovala ropu cez ropovod Družba, alebo ako plánuje Ukrajina vykompenzovať pomoc vo výške viac než štyri miliardy eur pre Slovensko. Premiér sa mal podľa Danka Zelenského pýtať, či umožní po vojne realizovať na jej území stavby alebo investovať tam.
Danko je zvedavý, ako sa Fico pozrie Putinovi do očí po tom, ako oficiálny dokument z dielne rezortu zahraničia nesie názov Ruská agresia proti Ukrajine. „Ja by som sa na mieste Fica pred Putinom prepadol od hanby, pretože ho bude evidentne klamať,“ vyhlásil.
„Ako poznám prezidenta Putina, Robert Fica čaká rozhovor, v ktorom si vypočuje aj pozície, ktoré nám nebude tlmočiť, pretože Ruská federácia nie je hlúpa. Ak si to v Smer-SD myslia, že stačí donekonečna ľuďom niečo povedať a inak konať, tak ja verím, že raz príde čas, že sa ľudom otvoria oči,“ odkázal Danko.
Obava z rozšírenia vojny
S Ukrajinou sa má podľa Danka rokovať o vstupe do EÚ, až keď sa skončí vojna na jej území. Hovoril o obavách, ktoré by mohli vyústiť do odchodu SNS z vlády. Smer-SD podľa Danka už teraz podporuje vstup Ukrajiny do EÚ, a to ešte v čase trvania konfliktu.
Danko ďalej kritizoval, že Slovensko nezablokovalo 90-miliardovú pôžičku Ukrajine, ale problém vidí aj v jej prijatí do EÚ. „Ak my ideme rokovať o prístupových rokovaniach s Ukrajinou, ktorá je ešte vo vojenskom konflikte, znamená že si aj ten biľag konfliktu pritiahneme,“ povedal Danko. Obáva sa, že z rusko-ukrajinského konfliktu môže byť konflikt Európskej únie s Ruskou federáciou.
Poznamenal, že Francúzsko a Nemecko predložili koncept symbolického pridruženého členstva pre Ukrajinu, kedy môže sedieť za stolom s ostatnými členskými štátmi EÚ, aj keď ešte oficiálne nebude členom Únie a nebude mať hlasovacie právo. „Významným prvkom by bolo zahrnutie klauzuly o vzájomnej obra
ne, čo predstavuje kľúčový bezpečnostný benefit pre Ukrajinu,“ citoval Danko z dokumentu s tým, že ide o možnú obrannú spoluprácu medzi EÚ a Ukrajinou.
„Ďalší krok bude nasledovať, že vojaci Slovenska, Maďarska pôjdu na nejakú logistickú podporu na Ukrajinu. Stále sa ale bavíme o štáte, ktorý je vo vojnovom konflikte, to znamená, že je prirodzené, že Rusi budú na to reagovať, a že sa stávame ich nepriateľmi, pretože sme v obrannej spolupráci so štátom, ktorá je s nimi vo vojenskom konflikte," povedal šéf národniarov s tým, že to považuje za vážne bezpečnostné riziko a má obavu, že niekto chce EÚ vtiahnuť do vojny s Ruskom.
Predseda SNS tiež vyhlásil, že ak by bola Ukrajina predčasne prijatá do EÚ s hlasmi našich zástupcov alebo Slovensko zahlasuje za zrušenie práva veta v EÚ, SNS nebude ďalej súčasťou súčasnej koalície. Súčasťou vlády nebude SNS ani vtedy, ak pôjdu slovenskí vojaci na Ukrajinu.
„Ak by bola Ukrajina prijatá predčasne do EÚ, ak by Slovenská republika stratila právo veta alebo by Robert Kaliňák poslal prvých našich vojakov na územie Ukrajiny počas konfliktu, musíme v tejto vláde skončiť,“ povedal šéf SNS. Blanár a Fico by mali podľa neho blokovať rokovania, nemalo by sa totiž otvoriť ani prvé kolo rokovaní s Ukrajinou o vstupe do EÚ bez podmienky uzavretia mieru medzi Ukrajinou a Ruskom.
Korupcia na Ukrajine
Šéf národniarov sa dotkol aj témy korupcie na Ukrajine. „Podporujem humanitárnu pomoc občanom Ukrajiny, ale odmietam sa pozerať na to, ako najdrahšie byty a jachty v Monaku majú Ukrajinci. Dozvedáme sa, že takéto nehnuteľnosti si kupujú aj osoby z okolia ukrajinskej vlády,“ povedal v tejto súvislosti.
„Brusel na jednej strane hovorí o transparentnosti štátov, na druhej strane poskytneme 90 miliárd eur anonymne na účely Ukrajiny a nevieme ani to, kde tie peniaze skončia,“ kritizoval ďalej.
Danko reagoval aj na prehlbovanie korupčného škandálu na Ukrajine a na nové nahrávky, ktoré zverejnila Ukrainska Pravda, podľa ktorých sa mali stavať luxusné sídla pre viaceré vplyvné osoby, medzi inými aj pre ukrajinského prezidenta Zelenského.
„Na Ukrajine elitárstvo. Sú ľudia, ktorí z toho profitujú, zneužívajú ten systém, dokonca blízki ľudia pána Zelenského,“ povedal Danko pre SITA. Podotkol tiež, že ukrajinský prezident dáva nádej ľudom na Ukrajine členstvom v EÚ, aby sa zahľadelo všetko korupčné a vojnové, a zároveň aby mohol politicky prežiť.
Cesta Fica do Moskvy
V stredu ruské ministerstvo zahraničných vecí varovalo diplomatické misie v Kyjeve a vyzvalo ich, aby urýchlene evakuovali svoj personál. Moskva totiž plánuje odvetné údery na Kyjev v prípade, ak by Ukrajina narušila útokmi oslavy Dňa víťazstva.
Do Moskvy má vycestovať aj premiér Fico. Danka v tejto súvislosti rozhorčilo, že do Moskvy ide aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer). Predseda SNS tvrdí, že aj on mal svoje pozvania do Moskvy, no dohoda v koalícii mala byť, že nepôjde zástupca parlamentu.
[caption id="attachment_2402522" align="aligncenter" width="2560"] Sprava: Premiér SR Robert Fico a prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj počas bilaterálneho stretnutia v Užhorode. Užhorod, 5. september 2025.[/caption]
Na otázku, či hrozí bezpečnostné riziko aj pre slovenských politikov Danko reagoval, že Fico sa nezúčastní vojenskej prehliadke, len položí kvety k hrobu neznámeho vojaka.
„Pozerám sa na to ako na eskaláciu konfliktu a nebezpečie. Počúvať koľko ľudí zomrelo na jednej aj druhej strane, tak ako to je aj v Iráne, je katastrofa. Ako malý štát by sme mali zvažovať svoju pozíciu a silu. Ak sa Robert Fico tvári ako alfasamec, ktorý niečo zablokuje, tak by to mohol konečne urobiť,“ dodal na záver.
