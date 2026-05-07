Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
Pre 84 % európskych futbalových fanúšikov je kvalita prenosu dôležitejšia než atmosféra. Slováci potvrdzujú, že najlepší športový zážitok sa odohráva v obývačke
Podľa prieskumu Samsungu si európski fanúšikovia cenia spoločné sledovanie futbalu, v praxi však u nich rozhoduje najmä kvalita prenosu. Nový európsky prieskum spoločnosti Samsung, realizovaný pri ...
Zdroj: SITA.sk - Pre 84 % európskych futbalových fanúšikov je kvalita prenosu dôležitejšia než atmosféra. Slováci potvrdzujú, že najlepší športový zážitok sa odohráva v obývačke © SITA Všetky práva vyhradené.
Nový európsky prieskum spoločnosti Samsung, realizovaný pri príležitosti blížiacich sa veľkých športových podujatí, ukazuje, že európski fanúšikovia síce veria v kolektívny zážitok zo sledovania futbalu, no v praxi rozhoduje najmä kvalita prenosu.
Samsung sa zároveň pozrel aj na Slovensko, kde na vzorke 1 000 respondentov skúmal sledovacie návyky fanúšikov.
- Až 91 % európskych futbalových fanúšikov sa pri spoločnom sledovaní športu cíti ako súčasť komunity. Pre 47 % z nich je zároveň najdôležitejšie, s kým zápasy sledujú. Slovenské dáta tento trend potvrdzujú, až 55 % fanúšikov sleduje šport najčastejšie doma s rodinou.
- Napriek dôrazu na spoločný zážitok až 84 % Európanov uvádza, že na celkový pôžitok zo zápasu má zásadný vplyv kvalita obrazu a zvuku pri televíznom prenose. Na Slovensku pritom zohráva televízor kľúčovú úlohu, keďže šport na ňom sleduje až 86 % fanúšikov.
- Väčšina fanúšikov sleduje futbal doma, s rodinou (53 %), s priateľmi (39 %) alebo sami (38 %). Na Slovensku je sledovanie v baroch či reštauráciách skôr výnimočné a uvádzajú ho len 2 % respondentov.
- Blíži sa leto s bohatým športovým programom a Samsung, ktorý oslavuje 20 rokov na pozícii svetovej televíznej jednotky, pre fanúšikov vylepšuje obraz aj zvuk, aby si spoločné sledovanie užili naplno.
Blíži sa leto s bohatým športovým programom a fanúšikovia po celej Európe sa chystajú fandiť svojim obľúbeným tímom. Na štadióny sa však veľa z nich nedostane a podľa aktuálneho európskeho prieskumu spoločnosti Samsung sa divácke zážitky v rôznych prostrediach môžu podstatne líšiť.
Prieskum ukázal, že mnohí fanúšikovia mieria do miestnych reštaurácií, barov a ďalších verejných priestorov, ale až pre 83 % z nich je pritom rozhodujúca kvalita televízneho obrazu. Atmosféra nasleduje tesne za ňou (82 %), dôležitá je aj lokalita (79 %) a kvalita jedla a nápojov, ktorá zohráva úlohu u 61 % fanúšikov.
Až 91 % európskych futbalových fanúšikov v prieskume uviedlo, že sa pri spoločnom sledovaní športu cítia ako súčasť komunity. Pre 47 % z nich je zároveň najdôležitejšie, s kým sledujú zápasy na veľkých turnajoch.
Príjemné prostredie alebo kvalita obrazu?
Je jasné, že fanúšikom na okolitej spoločnosti záleží, no kvalita televízneho prenosu predstavuje pre mnohé verejné priestory aj domácnosti problém. Až 84 % fanúšikov uvádza, že kvalita obrazu a zvuku má zásadný vplyv na celkový pôžitok zo zápasu.
Skúsenosť s nedostatkami pritom nie je výnimočná a až 70 % futbalových fanúšikov zažilo pri sledovaní dôležitých zápasov vo verejných priestoroch nejaký problém, medzi ktoré patria:
- Zlá viditeľnosť obrazovky z rôznych uhlov: 27 %
- Príliš slabá alebo kolísajúca hlasitosť komentára: 24 %
- Odlesky na obrazovke, ktoré zhoršujú viditeľnosť: 24 %
- Horšia synchronizácia zvuku s obrazom: 23 %
- Pri zápasoch počas dňa nie je obraz dostatočne jasný: 20 %
- Nedá sa ideálne sledovať lopta: 19 %
Ako vylepšiť zážitok zo sledovania dôležitých zápasov
Tieto nedostatky výrazne ovplyvňujú výber miesta. Fanúšikovia z podnikov s horšou kvalitou prenosu radšej odchádzajú, nevracajú sa a hľadajú lepšiu alternatívu.
Záujem o spoločné sledovanie však pretrváva. Pri veľkých turnajoch je 55 % európskych fanúšikov najradšej doma s rodinou, 23 % uprednostňuje sledovanie u priateľov a 15 % si zápasy vychutnáva v spoločnosti priateľov.
Až 69 % fanúšikov by chodilo do miestnych podnikov častejšie, keby v nich bolo sledovanie kvalitnejšie. Zároveň 62 % z nich oceňuje, keď si podnik vybuduje povesť kvalitného miesta na sledovanie zápasov.
Pre fanúšikov je ideálne, keď sa príjemná atmosféra spojí s kvalitným obrazom a silným komunitným zážitkom.
Kvalita obrazu rozhoduje o športovom zážitku aj u slovenských fanúšikov
Slovenskí fanúšikovia sledujú šport najmä doma, kde zohráva kvalita prenosu kľúčovú úlohu. Až 86 % z nich sleduje šport na televízore a 55 % si ho najčastejšie vychutnáva s rodinou.
Podobne ako v Európe, aj na Slovensku má kvalita obrazu a zvuku zásadný vplyv na celkový zážitok. Fanúšikovia pritom poukazujú najmä na neostrý obraz, neplynulý pohyb či odlesky na obrazovke, ktoré môžu sledovanie výrazne znehodnotiť.
Šport je zároveň silne prepojený s emóciou a podporou domácich tímov. Medzi najčastejšie sledované športy Slovákov patrí hokej, futbal a lyžovanie, pričom k sledovaniu ich najviac motivujú práve zápasy slovenskej reprezentácie a veľké podujatia, ktoré preferuje až 65 % fanúšikov. Spoločné fandenie tak zostáva dôležitým momentom, ktorý spája fanúšikov naprieč generáciami.
Spolupráca s legendárnym Thierrym Henrym
Prieskumy zamerané na sledovanie športových udalostí spoločnosť Samsung realizuje v čase, kedy oslavuje 20 rokov na pozícii globálnej televíznej jednotky a naďalej fanúšikom prináša jedinečné divácke zážitky, či už doma alebo vo verejných priestoroch.
Na oslavu tohto historického míľnika spustil Samsung v spolupráci s legendárnym futbalistom Thierrym Henrym kampaň "Watch it on a Samsung" (Sledujte to na Samsungu). Aj v tejto sezóne tak značka pripomína, že fanúšikovia sa môžu tešiť na maximálnu kvalitu – napokon 65 % Európanov v prieskume uviedlo, že futbalové zápasy sledujú najradšej práve na televízoroch Samsung.
Henry pomôže Samsungu predstaviť horúce novinky v radoch Micro RGB, OLED a Neo QLED. Kampaň priblíži aj pokročilé funkcie, ako je ochrana proti odleskom, špeciálny režim AI Football Mode či systém AI Sound Controller Pro, ktorý umožňuje upravovať zvuk napríklad stlmením hluku davu na štadióne. Súčasťou kampane bude séria propagačných videí aj jedno exkluzívne podujatie.
"Futbal ľudí spája, či už sa naň pozeráte v miestnom podniku alebo doma. Je to však aj hra, pri ktorej môže o všetkom rozhodnúť zlomok sekundy, takže na kvalite obrazu záleží rovnako ako na samotnom zápase," hovorí Thierry Henry.
"Futbal spája ľudí už celé stáročia a fanúšikovia po celom svete spolu zažívajú nezabudnuteľné momenty. Technológie sa však vyvíjajú a s nimi aj očakávania používateľov. Dnes majú fanúšikovia maximálnu kvalitu na dosah ruky, či už v obývačke alebo vo vrecku," dodáva Benjamin Braun, marketingový riaditeľ Samsung Europe. "Fanúšikovia stále vyhľadávajú spoločné sledovanie, no nie na úkor obrazovej a zvukovej kvality. Práve preto im chceme aj naďalej prinášať skvelé divácke zážitky s využitím umelej inteligencie, nech už túto krásnu hru sledujú kdekoľvek."
Ďalšie informácie o najnovších televízoroch značky Samsung: www.samsung.com/sk/tvs/all-tvs/
O prieskumoch
Európsky prieskum realizovala spoločnosť Censuswide na vzorke 8 008 futbalových fanúšikov vo Veľkej Británii, Holandsku, Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Taliansku, Dánsku, Fínsku, Švédsku a Nórsku. Dáta boli zhromaždené v období od 23. 3. 2026 do 30. 3. 2026. Spoločnosť Censuswide je členom Market Research Society (MRS) a British Polling Council (BPC) a signatárom Global Data Quality Pledge. Dodržiava Kódex správania MRS a zásady ESOMAR.
Slovenský prieskum realizovala spoločnosť Ipsos na vzorke 1 000 respondentov. Zber dát prebehol na prelome apríla a mája 2026. Prieskum sa zameriaval na sledovacie návyky Slovákov pri športových podujatiach vrátane preferovaných zariadení, prostredia sledovania, obľúbených športov a faktorov, ktoré ovplyvňujú celkový divácky zážitok.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pre 84 % európskych futbalových fanúšikov je kvalita prenosu dôležitejšia než atmosféra. Slováci potvrdzujú, že najlepší športový zážitok sa odohráva v obývačke © SITA Všetky práva vyhradené.
