Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
Projekt Predveď svoj talent opäť podporil mladých ľudí z centier pre deti a rodiny
Tagy: PR Predveď svoj talent
Prvá stavebná sporiteľňa zorganizovala už šiesty ročník charitatívneho projektu "Predveď svoj talent".
7.5.2026 (SITA.sk) - Prvá stavebná sporiteľňa zorganizovala už šiesty ročník charitatívneho projektu "Predveď svoj talent".
Prvá stavebná sporiteľňa zorganizovala už šiesty ročník charitatívneho projektu "Predveď svoj talent", ktorý potvrdil, že mladí ľudia z centier pre deti a rodiny majú výnimočný talent a chuť na sebe pracovať.
Podujatie, ktoré každoročne organizuje Prvá stavebná sporiteľňa, umožňuje mladým ľuďom vo veku od 16 do 25 rokov ukázať svoj talent pred odbornou porotou. Do 6. ročníka sa zapojilo 13 účastníkov z rôznych regiónov Slovenska. Cieľom projektu je podporiť sebarealizáciu, tvorivosť a zdravé sebavedomie mladých ľudí, ktorí vyrastajú mimo rodinného prostredia.
"Cieľom projektu je vytvárať príležitosti tam, kde ich často nie je dosť. Deti a mladí ľudia z centier pre deti a rodiny majú potenciál, ktorý si zaslúži byť videný a podporený," uviedol Jiří Plíšek, predseda predstavenstva PSS. "Takéto podujatia im dávajú nielen praktickú pomoc, ale aj pozitívnu skúsenosť, ktorá môže byť rozhodujúcim impulzom pre ich ďalšie smerovanie."
Porotu najviac zaujal výtvarník Jakub Kučera z Centra pre deti a rodiny (CDR) v Trenčíne, ktorý spolu so svojou "profi" mamou rozbieha projekt denného stacionára a chránenej dielne pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Vo svojej umeleckej činnosti sa venuje najmä linorytu a svoju školu úspešne reprezentoval na viacerých súťažiach.
Na druhom mieste sa umiestnila športovo nadaná študentka 1. ročníka vysokej školy Monika Kuchárová z CDR v Prešove. Okrem športu sa venuje aj spevu a dobrovoľníctvu. Tretí skončil Mário Chrenovský z CDR Prievidza. Venuje sa Showdownu, teda stolnému tenisu pre zrakovo postihnutých športovcov. V tomto športe dosiahol viacero úspechov na medzinárodných turnajoch a momentálne je na 42. mieste v svetovom rebríčku.
Porota udelila aj dve špeciálne ocenenia účastníkom, ktorých výkony sa vyznačovali originalitou a osobným príbehom. Ceny tak získali nádejný spisovateľ Roman Pienták a budúci stolár Marek Eremiáš, ktorý sa venuje hre na bicie nástroje. Víťazi získali výkonný počítač na podporu vzdelávania a rozvoja svojho talentu, ako aj účet stavebného sporenia môjDOMOV s finančným príspevkom.
"Mnohé z týchto detí si nesú ťažký životný príbeh, no napriek tomu dokážu byť nesmierne tvorivé, cieľavedomé a inšpiratívne. Podpora, ktorú im vďaka tomuto projektu dávame, nie je len o materiálnych cenách, je to najmä signál, že ich niekto vidí, verí im a fandí im," povedala Renáta Názlerová, ambasádorka projektu a predsedníčka poroty.
V odbornej porote zasadli spolu s Renátou Názlerovou a s predsedom predstavenstva PSS Jiřím Plíškom aj Mária Marcinová, riaditeľka odboru vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Dáša Pinďurová, štátna radkyňa odboru bytovej politiky Ministerstva dopravy SR, Timea Selnekovičová, riaditeľka CDR Bernolákovo a Tomáš Smatana, riaditeľ CDR Prievidza.
Projekt Predveď svoj talent je otvorený pre mladých ľudí, ktorí žijú alebo žili v centrách pre deti a rodiny alebo v Domove na polceste. Účastníci mohli prezentovať rôzne formy talentu, od hudobných a umeleckých schopností až po praktické zručnosti a prípravu na budúce povolanie.
Ďalšie informácie o projekte sú dostupné na stránke www.pss.sk/predved-svoj-talent/
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Projekt Predveď svoj talent opäť podporil mladých ľudí z centier pre deti a rodiny © SITA Všetky práva vyhradené.
