Mimoriadnu schôdzu vyprovokovala opozícia a média, Fico bol prekvapený z reakcie Bugára

Bugár sa obáva "diery" v rozpočte

Čaputová ich nemusí podpísať

12.2.2020 - Mimoriadne rokovanie parlamentu o sociálnych opatreniach Smeru - sociálnej demokracie (Smeru-SD) vyprovokovala opozícia. Predseda Smeru-SD Robert Fico takto reagoval na zámer zvolať ešte do volieb mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR.Poslanci by mali na nej schváliť trináste dôchodky pre penzistov, zvýšenie rodinných prídavkov o sto percent a zrušenie diaľničných známok pre autá do 3,5 tony. Podľa Fica má Smer-SD obavu, že po parlamentných voľbách budú ohrozené sociálne práva ľudí, a preto chce návrhy sociálnych zákonov prijať čo najskôr.„Toto vyprovokovala opozícia a médiá. Tak to máte,“ vyhlásil v stredu Fico s tým, že sa bojí toho, čo všetko bude opozícia schopná po voľbách zrušiť.K zvolaniu schôdze sa odmietla pridať tretia koaličná strana Most-Híd. Jej predseda Béla Bugár povedal, že poslanci sa na schôdzi nezúčastnia. Vyjadril obavy z vytvorenia „diery“ v rozpočte. Odvolal sa tiež na dohodu koalície ešte z decembra, že ďalšie zákony sa už nebudú prijímať.Fica postoj Bugára prekvapil. Myslí si, že by názor mohol ešte zmeniť. „Bol som veľmi prekvapený z reakcie Bélu Bugára. Nerozumiem tomu. Dobre vie, že na to sú peniaze. Aj Maďari majú dôchodcov. Je na ňom, čo urobí,“ podotkol Fico.Šéf Smeru-SD odmietol, že by rokoval o podpore vládnych návrhov aj so stranou Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Tvrdil, že komunikoval len s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom a Bélom Bugárom. ĽSNS včera informovala, že za program schôdze zahlasuje.V prípade, že poslanci návrhy zákonov schvália, prezidentka ich nemusí podpísať. Podľa Fica treba schôdzu zvolať čo najskôr, aby sa k nim mohol parlament ešte vrátiť, ak prezidentka Zuzana Čaputová zákony vráti späť do parlamentu. „Pani excelencia zo skládky pezinskej nech sa rozhodne, čo urobí. Nech povie, že to nechce,“ povedal Fico na adresu Čaputovej.Hlava štátu má 15 dní na to, aby sa k prijatým zákonom vyjadrila. Mimoriadnu schôdzu zvolal predseda parlamentu Andrej Danko na utorok 18. februára. Voľby sa uskutočnia už 29. februára. To znamená, že súčasný parlament by už nestihol prípadné veto hlavy štátu prelomiť.Na schôdzi parlamentu by sa malo rokovať aj o nesúhlase s Istanbulským dohovorom. Vláda v stredu takýto postup odporučila parlamentu. Téma dohovoru bola jednou z požiadaviek SNS na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Národniari žiadajú, aby poslanci dohovor odmietli a zaviazali prezidentku postupovať rovnako.