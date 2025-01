Danko vyzýva opozíciu k snahám zorganizovať mierový samit. Oni môžu dohodnúť Zelenského, my zas Putina

Mierový samit

5.1.2025 (SITA.sk) - Bratislava je komplexným mestom, ktoré z hľadiska polohy a bezpečnosti vie ponúknuť priestor pre rokovania o možnom mieri na Ukrajine.V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to skonštatoval predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko . Zároveň vyzval opozíciu, aby sa pridala k úsiliu zorganizovať mierový samit.„Vyzývam ich, osobitne aj (exprezidentku Zuzanu) Čaputovú aj mnohých iných, nech práve (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského presvedčia, aby to rokovanie bolo v Bratislave. My to vieme dohodnúť s Ruskou federáciou, s prezidentom Putinom. Oni môžu dohodnúť Zelenského, nech telefonujú tí, ktorí vedia, Donaldovi Trumpovi,“ povedal Danko.V súvislosti s faktom, že na ruského prezidenta Vladimíra Putina je vydaný medzinárodný zatykač, šéf SNS pripomenul, že rovnako je to aj v prípade izraelských predstaviteľov.„Sú to normálne politické tance,“ vyhlásil Danko. Doplnil, že si nevie predstaviť, kto by zatýkal Putina.Danko tiež opísal svoju plánovanú návštevu Ruska. „Môj cieľ je sa stretnúť so šéfom ruského parlamentu, pochopiť určité pozície, legislatívu, obnoviť niektoré vzťahy,“ povedal.Takisto sa má stretnúť so šéfkou Rady federácie, teda druhej komory ruského parlamentu, s ministrom priemyslu, prípadne s inými ministrami. „Ja na tom nevidím nič zlé, nech si na mňa útočí, kto chce, čo chce,“ dodal Danko.