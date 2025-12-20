|
Milujete vonné sviečky? Podľa čoho zistíte, že sú bezpečné?
Vonné sviečky sú neoddeliteľnou súčasťou domácej atmosféry, prinášajú relaxáciu a vytvárajú pocit pohody.
Zdieľať
Ich popularita však so sebou nesie aj obavy týkajúce sa ich bezpečnosti a vplyvu na kvalitu ovzdušia v interiéri. Otázka, ako rozpoznať kvalitnú a bezpečnú sviečku, je preto dôležitá.
Spotrebitelia by mali venovať zvýšenú pozornosť zloženiu vosku, druhu knôtu a pôvodu použitých vonných látok.
Voľba vosku je kľúčová pre minimalizáciu emisií nežiaducich látok
Základom každej sviečky je vosk. Typ vosku má signifikantný vplyv na emisie z horenia. Tradičný parafínový vosk, ktorý je vedľajším produktom ropného priemyslu, môže pri nedostatočnom spaľovaní uvoľňovať prchavé organické zlúčeniny (VOC), vrátane stopových množstiev benzénu a toluénu. Naproti tomu, vosky rastlinného pôvodu, ako je sójový, kokosový alebo včelí vosk, horia všeobecne čistejšie a pri nižších teplotách, čo vedie k redukcii produkcie sadzí a nebezpečných chemikálií.
Luxusné vonné sviečky vyrobené z prírodných voskov preukazujú nižšiu mieru emisií a sú považované za vhodnejšiu alternatívu pre interiérové prostredie.
Zdravotné riziko predstavujú knôty s kovovým jadrom a necertifikované vône
Ďalším kritickým komponentom je knôt. Z historického hľadiska sa v knôtoch niekedy používalo olovené jadro na zabezpečenie ich stability a rovného horenia. Hoci bolo olovo v mnohých krajinách zakázané, stále je možné stretnúť sa so zinkovými alebo cínovými jadrami. Hoci sú tieto kovy menej toxické, preferované sú knôty vyrobené zo 100% bavlny alebo dreva, ktoré eliminujú riziko uvoľňovania kovových častíc do ovzdušia.
Bezpečnosť vône zaručuje medzinárodná certifikácia IFRA
Najväčšou kontroverziou v kontexte bezpečnosti vonných sviečok sú samotné vonné látky. Mnohé syntetické vonné oleje môžu obsahovať ftaláty a iné potenciálne alergény alebo dráždivé látky, ktoré môžu prispieť k respiračným problémom alebo kožným reakciám.
Pri výbere je preto nevyhnutné hľadať sviečky, ktoré deklarujú použitie vonných olejov spĺňajúcich štandardy Medzinárodnej asociácie pre vonné látky (IFRA). Certifikácia IFRA zaručuje, že použité suroviny boli vedecky testované a ich koncentrácia je bezpečná pre konečného spotrebiteľa.
Vysokokvalitné sviečky často využívajú esenciálne oleje alebo jemné parfémy zaručujúce čistú a bezpečnú arómu, ktorá nekompromituje vaše zdravie. Transparentný výrobca by mal poskytnúť kompletné informácie o pôvode a certifikácii svojich vonných zložiek. Voľba bezpečnej vonnej sviečky je teda informované rozhodnutie.
Zdroj obrázka: alihasheikh21/freepik.com
