|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 11.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Július
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. apríla 2026
V londýnskom prístave zadržali päť ton kokaínu v hodnote takmer 400 miliónov libier
Britské úrady zadržali približne päť ton kokaínu v hodnote okolo 400 miliónov libier v londýnskom prístave Gateway. Informovalo o tom britské ministerstvo vnútra. Najväčší „úlovok“, ...
11.4.2026 (SITA.sk) - Britské úrady zadržali približne päť ton kokaínu v hodnote okolo 400 miliónov libier v londýnskom prístave Gateway. Informovalo o tom britské ministerstvo vnútra.
Najväčší „úlovok“, približne tri tony drog, bol ukrytý v zásielke banánov. Pašeráci sa podľa úradov snažili napodobniť tvar aj hmotnosť krabíc s ovocím, aby sa vyhli odhaleniu. Ďalšiu tonu kokaínu v hodnote približne 80 miliónov libier objavili v kontajneri s vínom z Južnej Ameriky.
Podľa ministerstva ide o jednu z najväčších protidrogových operácií za ostatné obdobie, ktorá poukazuje na rastúcu sofistikovanosť pašeráckych sietí.
Pohraničná služba Spojeného kráľovstva za ostatný rok zadržala takmer 150 ton nelegálnych drog. Úrady zdôraznili, že podobné zásahy sú kľúčové pre narušenie medzinárodných distribučných reťazcov a organizovaného zločinu.
Zdroj: SITA.sk - V londýnskom prístave zadržali päť ton kokaínu v hodnote takmer 400 miliónov libier © SITA Všetky práva vyhradené.
