 Meniny má Július
11. apríla 2026

V londýnskom prístave zadržali päť ton kokaínu v hodnote takmer 400 miliónov libier


Britské úrady zadržali približne päť ton kokaínu v hodnote okolo 400 miliónov libier v londýnskom prístave Gateway. Informovalo o tom britské ministerstvo vnútra. Najväčší „úlovok“, ...



gettyimages 1249400249 676x443 11.4.2026 (SITA.sk) - Britské úrady zadržali približne päť ton kokaínu v hodnote okolo 400 miliónov libier v londýnskom prístave Gateway. Informovalo o tom britské ministerstvo vnútra.


Najväčší „úlovok“, približne tri tony drog, bol ukrytý v zásielke banánov. Pašeráci sa podľa úradov snažili napodobniť tvar aj hmotnosť krabíc s ovocím, aby sa vyhli odhaleniu. Ďalšiu tonu kokaínu v hodnote približne 80 miliónov libier objavili v kontajneri s vínom z Južnej Ameriky.

Podľa ministerstva ide o jednu z najväčších protidrogových operácií za ostatné obdobie, ktorá poukazuje na rastúcu sofistikovanosť pašeráckych sietí.

Pohraničná služba Spojeného kráľovstva za ostatný rok zadržala takmer 150 ton nelegálnych drog. Úrady zdôraznili, že podobné zásahy sú kľúčové pre narušenie medzinárodných distribučných reťazcov a organizovaného zločinu.


