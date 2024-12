Dankovi pri voľbe členov Rady STVR prekáža meno Daniel Krajcer, šéf národniarov hovorí aj o ďalšom probléme

Ďalší problém

STVR nemá generálneho riaditeľa ani kompletnú Radu

12.12.2024 (SITA.sk) - Problémom pri voľbe členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) je podľa predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka meno Daniel Krajcer (bývalý minister kultúry). Uviedol to pre agentúru SITA."Predsa nemôžeme dovoliť, aby bol človek, ktorý bol symbolom rozdeľovania Slovenskej televízie, teraz členom Rady STVR," vyjadril sa šéf národniarov. Rovnako vyjadril aj počudovanie nad tým, že Erik Tomáš (minister práce, Hlas-SD) presadzuje toto meno.Danko vidí aj ďalší problém. "Problémom je, že STVR môže nazmluvňovať 40 miliónov z reklám a niekomu vyhovuje, že dočasný štatutár nemôže podpisovať reklamy, ktoré jednoducho idú do mediálneho trhu. A niekomu to, čo robí Erik Tomáš s Krajcerom vyhovuje," tvrdí Danko.Ozrejmil, že ak by STVR mala riadneho štatutára, mohla by rýchlejšie zazmluvňovať veľké spoločnosti a mať 40 miliónové príjmy z reklám. Kvôli tomu podľa neho niekto špekuluje.Verejnoprávna STVR je v súčasnosti bez generálneho riaditeľa aj bez kompletnej Rady STVR. V súvislosti s koncom RTVS a vznikom STVR 1. júla tohto roka sa skončil mandát vtedajšieho generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja . Na voľbu nového riaditeľa je potrebná Rada STVR. Z jej deviatich členov by mal piatich zvoliť parlament, štyroch menuje ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS).STVR dočasne vedie Igor Slanina , na sklonku septembra mu podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je poverený vedením NR SR, predĺžil poverenie viesť verejnoprávny telerozhlas do konca tohto roka. Pôvodne bol vedením STVR poverený do 30. septembra.Vymenovaná časť Rady STVR opakovane konštatovala viaceré problémy spôsobené absenciou štatutára, i jej vlastnou neúplnosťou. Parlament rozhodol o presunutí niekoľkých kľúčových bodov programu decembrovej schôdze parlamentu, medzi nimi aj voľbu členov STVR, na budúcoročnú februárovú schôdzu.