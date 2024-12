Šutaj Eštok čelí kvôli ceste na Formulu 1 podozreniu z korupcie, Demokrati podali trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem









Rezort vnútra už skôr zdôraznil, že cesta ministra Šutaja Eštoka do Abú Dhabí sa uskutočnila na základe pozvania od prezidenta Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) Mohammeda Bin Sulajema a súčasťou pozvania bola aj vstupenka na podujatie. „Napriek tomu, že si všetky cestovné náklady minister vnútra hradil výlučne zo svojich súkromných financií, súčasťou cesty bolo aj vzájomné rokovanie o budovaní spolupráce a podpory Slovenska,“ uviedlo ministerstvo vnútra.

12.12.2024 (SITA.sk) - Keďže minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) odmieta vydokladovať svoju cestu do Spojených arabských emirátov na preteky Formule 1, mimoparlamentná opozičná strana Demokrati podala trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR . Ako uviedol podpredseda strany a exposlanec parlamentu Juraj Šeliga , verí, že prokuratúra pristúpi k tejto záležitosti s plnou vážnosťou a vypýta si od ministra faktúry.Šeliga sa v tejto súvislosti ministra opätovne pýta, čo v Abú Dhabí robil a s kým sa tam stretol.„Minister nemôže prijímať nenáležité výhody, nemôže sa len tak nechať pozývať hore-dole po svete, nemôže si nechať len tak preplácať letenky,“ skonštatoval Šeliga s tým, že takéto správanie zakladá podozrenie z korupcie.„Prečo len tak niekto niekomu zaplatí cestu za x-tisíc eur? No, pretože asi niečo od toho očakáva,“ zdôraznil Šeliga. Podľa Šeligu je tiež otázne, či by niekto zaplatil takú cestu hocakému človeku z ulice.„Alebo to vyplýva z tej funkcie (ministra vnútra, pozn. SITA),“ doplnil Šeliga.