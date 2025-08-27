Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 27.8.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

27. augusta 2025

Dánska premiérka sa ospravedlnila grónskym obetiam nútenej antikoncepcie



Dánska premiérka Mette Frederiksenová sa v stredu ospravedlnila viac ako 4 500 grónskym obetiam dánskej kampane nútenej antikoncepcie zameranej na zníženie pôrodnosti Inuitov. Od 60. rokov 20. storočia ...



denmark_eu_43510 676x451 27.8.2025 (SITA.sk) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová sa v stredu ospravedlnila viac ako 4 500 grónskym obetiam dánskej kampane nútenej antikoncepcie zameranej na zníženie pôrodnosti Inuitov.


Od 60. rokov 20. storočia do roku 1992 dánske úrady nútili približne polovicu z 9-tisíc plodných inuitských žien na ostrove nosiť vnútromaternicové antikoncepčné teliesko bez ich súhlasu alebo súhlasu ich rodiny. Mnohé zo žien zostali sterilné a takmer všetky trpeli fyzickými alebo psychickými problémami.

Nemôžeme zmeniť to, čo sa stalo. Môžeme však prevziať zodpovednosť. Preto by som v mene Dánska chcela povedať: Je mi to ľúto,“ uviedla Frederiksenová vo vyhlásení. „Vieme, že existujú aj ďalšie temné kapitoly, ktoré sa týkajú systematickej diskriminácie Grónčanov,“ povedala Frederiksenová. „Moje ospravedlnenie v mene Dánska je aj ospravedlnením za tieto ďalšie zlyhania, za ktoré je Dánsko zodpovedné, keď sa s Grónčanmi systematicky zaobchádzalo inak a horšie ako s ostatnými občanmi," vyhlásila.



Zdroj: SITA.sk - Dánska premiérka sa ospravedlnila grónskym obetiam nútenej antikoncepcie © SITA Všetky práva vyhradené.

