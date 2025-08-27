|
Streda 27.8.2025
|
27. augusta 2025
Sanitka Oksana z Ukrajiny je vystavená v metropole východu, Košičania ju môžu vidieť do septembra – FOTO
V Košiciach na rohu Hlavnej a Pribinovej ulice možno v týchto dňoch vidieť zničenú sanitku Oksanu. Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ Nadácie otvorenej ...
27.8.2025 (SITA.sk) - V Košiciach na rohu Hlavnej a Pribinovej ulice možno v týchto dňoch vidieť zničenú sanitku Oksanu. Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák, v metropole východu by mala zotrvať prinajmenšom do 1. septembra.
„Sága zničenej sanitky Oksana začala v apríli v Bratislave, pokračovala v Prahe, Žiline, Martine, Prešove, Krupine, v Trenčíne na Pohode, v Bojniciach, Prievidzi, Zvolene, Trnave,“ priblížil ďalej. Z Košíc zamieri výstava do českej Ostravy, počas piatich mesiacov celkovo navštívi 13 slovenských a českých miest.
„Iniciátorom výstavy je Nadácia otvorenej spoločnosti a občianske združenie All4Ukraine, parnerom projektu je český Nadačný fond pre Ukrajinu a záštitu nad ním prebral veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Myroslav Kastran," uviedol Blaščák.
Riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti doplnil, že vo viacerých mestách došlo k vandalským útokom na sanitku. „To najpodstatnejšie nie sú útoky na sanitku od miestnych proruských skupín a jednotlivcov, ale tá druhá strana - miestni aktívni občania, ktorí nám s tým pomáhajú, ktorí sa o sanitku Oksana starajú a ak treba, tak vždy ju ubránili,” zdôraznil Blaščák.
Prvému útoku čelila Oksana v Žiline, následne ju vandali napadli aj v Martine. Tam na ňu páchateľ podľa medializovaných informácií namaľoval dva hákové kríže a slovo „fašisti“, prípad rieši krajská kriminálka v Žiline. Útoku musela Oksana čeliť aj v Prešove, kde sa prípadu venujú mestskí policajti.
„Čo sa týka výstavy v Košiciach, tak mesto Košice vnímame tiež ako partnera projektu, poskytli nám konzultačnú a administratívnu podporu a z priebehu spolupráce bolo zjavné, že im na tom, aby sa Oksana vystavila v Košiciach, záleží, za čo sme vďační,“ vraví Blaščák. Mesto Košice na sociálnej sieti uviedlo, že sanitka bola pôvodne humanitárnym darom Ukrajine, napokon ale skončila ako tragický artefakt vojny.
„Sanitka Oksana nie je len technickým vozidlom, je živým svedectvom nezmyselnosti vojny, pripomína tragické ľudské osudy a vyzdvihuje odvahu zdravotníkov a záchranárov, ktorí denne riskujú životy, aby zachránili iných. Ukrajinský veľvyslanec Myroslav Kastran ju označil za symbol záchrany a nádeje,“ uviedlo mesto. Pripomenulo tiež, že pri útoku na sanitku zahynuli ľudia a vozidlo sa stalo symbolom krutosti vojny.
Príbeh Oksany priblížil Blaščák na jar tohto roka v komentári na stránke denníka Sme. Ako ozrejmil, nápad zohnať pre ukrajinských vojakov sanitku sa začal zážitkom fotografa Vlada Šimíčka vo februári 2023 pri Bachmute, keď vojakom pomáhal vytiahnuť sanitku zapadnutú v snehu. Úspech prvotnej zbierky naštartoval ďalšie, nielen na Slovensku, ale aj v susednom Česku.
Vďaka darcom sa podarilo zabezpečiť vyše sedemdesiat áut, ktoré dobrovoľníci odovzdali medikom vojenských brigád na frontových líniách na Ukrajine. Medzi nimi bola aj Oksana, konkrétne medzi vozidlami, ktoré v novembri minulého roka sedem žien zo Slovenska odviezlo ukrajinským vojačkám. Sanitku odovzdali pri Iziume a slúžila v Pokrovsku, no len krátko. Na sklonku tohtoročného januára na ňu zaútočil ruský dron v momente, keď ju opravovali.
Následne sa zrodil nápad dostať zničenú Oksanu naspäť na Slovensko. Zničená sanitka sa nachádzala pri obci Rodynske, a keďže bola v dosahu ruských dronov, museli ju odtiahnuť špeciálne jednotky. S jej prevozom do Užhorodu pomohli rôzni kamaráti, s byrokratickými úkonmi pomohlo združenie All4Ukraine spolu s ukrajinským veľvyslancom na Slovensku Kastranom. Oksana stále patrí ukrajinskej armáde. Na Slovensko bola zapožičaná ako artefakt a po šiestich mesiacoch sa vráti na Ukrajinu.
Za účelom zdôraznenia piety bol vyrobený monumentálny podstavec pod sanitku. Blaščák v tomto smere zdôraznil, že financované to bolo len so súkromných zdrojov, finančne pomohol producent Peter Kelíšek aj český partner Nadační fond pro Ukrajinu (Dárek pro Putina). Podstavec je vyrobený zo zrkadlovej nehrdzavejúcej ocele, ktorá tvorí kontrast k spálenej oceli sanitky. Jeho súčasťou je aj obrazovka s videami o príbehu zbierok Sanitky pre Ukrajinu.
Zdroj: SITA.sk - Sanitka Oksana z Ukrajiny je vystavená v metropole východu, Košičania ju môžu vidieť do septembra – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
