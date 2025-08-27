|
Streda 27.8.2025
Meniny má Silvia
Úvodná strana
Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
27. augusta 2025
Opozícia kritizuje Fica za obranu Kotlára, minister zdravotníctva podľa Dvořáka len tichučko šúcha nohami
Tagy: COVID-19 Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister školstva vedy výskumu a športu SR Minister zdravotníctva SR Opozícia Premiér Slovenskej republiky
Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) záleží na zdraví ľudí menej ako na udržaní fleku ...
27.8.2025 (SITA.sk) - Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) záleží na zdraví ľudí menej ako na udržaní fleku pre svojho dvorného konšpirátora. Uviedol to podpredseda výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska.
Poukázal na to, že pre splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia pandémie COVID-19 Petra Kotlára je dodnes zablokovaný nákup vakcín proti potenciálne smrtiacim novým variantom COVIDu, pritom je za rohom chrípková sezóna a rizikové skupiny pacientov sa nemôžu zaočkovať novou vakcínou.
„A čo robí minister zdravotníctva? Po veľkých rečiach už len tichučko šúcha nohami a pozerá sa na analýzu SAV, ktorá mu na stole leží už mesiac. Ak mu ani jednoznačné vyvrátenie Kotlárových bludov od najväčšej vedeckej autority na Slovensku nestačí na to, aby sa za slovenských pacientov pobil, nemá na svojom mieste čo robiť,“ povedal Dvořák.
Pre premiéra Roberta Fica sú dezinformácie splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia pandémie COVID-19 Petra Kotlára dôležitejšie ako pravda. Uviedlo to hnutie Slovensko v reakcii na Ficove stredajšie vyjadrenie, ktorým sa zastal Kotlára.
„Robert Fico si za 350-tisíc eur z peňazí ľudí nechal vypracovať analýzu vedcami SAV, o ktorú teraz nemá záujem, lebo to nedopadlo podľa toho, ako si želal. Prečo si potom takúto analýzu, ktorá by bola lacnejšia, neobjednal v niektorom akreditovanom laboratóriu v rámci EÚ?” pýta sa exminister zdravotníctva Marek Krajčí.
Poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška a ministra školstva Tomáša Druckera, aby verejne odsúdili útoky Petra Kotlára a europoslanca za Smer-SD Ľuboša Blahu na vedcov zo Slovenskej akadémie vied a zasadili sa za odvolanie Kotlára z funkcie vládneho splnomocnenca. Ak tak neurobia, mali by podľa Remišovej podať demisiu.
„Zdá sa, že Fico svojho šamana Kotlára hodlá vo funkcii ponechať, a to z jednoduchého dôvodu - potrebuje ho na prekrytie vážnych problémov, ako je zhoršujúca sa ekonomická situácia, zbabraná konsolidácia a pokračujúce zdražovanie. Považujem však za mimoriadne absurdné, aby v čase, keď Blaha s Kotlárom otvorene útočia na renomovaných slovenských vedcov, mlčali ministri zdravotníctva a školstva,“ povedala Remišová.
Ako ďalej dodala, ich povinnosťou je plnou váhou svojej funkcie postaviť sa za odborníkov, ktorí sú verní vede a verejnému záujmu. Remišová očakáva, že ministri Šaško a Drucker naberú odvahu a jasne sa vymedzia proti šialeným a spoločensky mimoriadne nebezpečným úletom ich politických súputníkov.
„Ak toho nie sú schopní a budú ďalej Kotlára tolerovať vo funkcii splnomocnenca, stávajú sa spoluzodpovednými za pokračujúci morálny rozklad štátu a mali by okamžite podať demisiu,” dodala.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa v stredu vyjadril, že nikdy nepripustí žiadne tlaky na odvolanie splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Podľa jeho slov je to „čestný človek a veľký bojovník“. Poznamenal, že by si želal, aby všetci členovia vlády boli takí bojovníci ako Kotlár.
Správou Slovenskej akadémie vied o vakcínach sa podľa neho budú zaoberať na ďalších rokovaniach vlády. Kotlár podľa neho nie je problém, za problematické považuje COVID nákupy či očkovanie experimentálnymi látkami. „Kotlár má moju plnú podporu. Bodka. Cez moju mŕtvolu, neexistuje,“ uviedol premiér k prípadnému odvolaniu Kotlára z postu splnomocnenca.
Poslanec Európskeho parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) na sociálnej sieti napísal, že nedôveruje Slovenskej akadémie vied (SAV), lebo s vedcami zo SAV podľa vlastných slov roky bojuje, a vie, čo sú zač. Vedci sú podľa neho „progresívni spolitizovaní šarlatáni“.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia kritizuje Fica za obranu Kotlára, minister zdravotníctva podľa Dvořáka len tichučko šúcha nohami © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: COVID-19 Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister školstva vedy výskumu a športu SR Minister zdravotníctva SR Opozícia Premiér Slovenskej republiky
