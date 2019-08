Talianska Demokratická strana je pripravená na koaličné rozhovory

Rím. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 21. augusta (TASR) - Talianska stredoľavicová Demokratická strana (PD) uviedla, že je pripravená na rokovania o vytvorení novej potenciálnej vlády s populistickým Hnutím piatich hviezd (M5S). Informovala o tom v stredu agentúra DPA.Predseda PD Nicola Zingaretti pred prítomnými novinármi po stretnutí vedenia tejto politickej strany uviedol, že Demokratická strana je pripravená zvážiť, či existujú podmienky naDodal, že to isté povedal aj prezidentovi Sergiovi Mattarellovi, ktorý vedie konzultácie s cieľom vytvoriť novú koaličnú vládu po tom, ako minister vnútra a vicepremiér Matteo Salvini vyvolal vládnu krízu.Podľa Zingarettiho sú rozhovory s M5S založené na istých podmienkach, medzi ktoré patrí okrem iného ajv Európskej únii a zmena súčasného tvrdého postoja k migrácii.Politická kríza v Taliansku prepukla naplno po tom, ako Salviniho strana začiatkom augusta stiahla svoju podporu pre vládnucu koalíciu. Stalo sa tak v súvislosti s projektom Európskej únie na výstavbu vysokorýchlostnej železnice medzi Turínom a francúzskym mestom Lyon, ktorý koaličný partner — M5S — pri hlasovaní v parlamente nepodporil.V utorok taliansky premiér Giuseppe Conte predložil prezidentovi Mattarellovi svoju rezignáciu. Agentúra AP už skôr informovala, že Mattarela môže požiadať Conteho, aby zostal vo funkcii a pokúsil sa nájsť alternatívnu väčšinu v parlamente, alebo prijme jeho demisiu a uvidí, či by iný líder nebol schopný vytvoriť koalíciu. Ak sa to nepodarí, prezident môže rozpustiť parlament a už v októbri sa môžu konať nové voľby.