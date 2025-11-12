|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 12.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Svätopluk
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. novembra 2025
Dánska vláda schválila detaily novej pomoci Ukrajine v hodnote 1,4 miliardy dánskych korún
Dánska vláda a výbor dánskeho parlamentu pre obranu schválili podrobnosti novej vojenskej pomoci Kodane pre Ukrajinu v hodnote 1,4 miliardy dánskych korún. Informuje o tom spravodajský web
Zdieľať
12.11.2025 (SITA.sk) - Dánska vláda a výbor dánskeho parlamentu pre obranu schválili podrobnosti novej vojenskej pomoci Kodane pre Ukrajinu v hodnote 1,4 miliardy dánskych korún. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje správu dánskeho ministerstva obrany.
Nový balík pomoci zahŕňa ďalších sto miliónov dánskych korún na výrobu zbraní na Ukrajine. Kodaň tiež vyčlení viac ako 370 miliónov korún na financovanie nákupu amerických zbraní a 80 miliónov korún na palivo, ktoré sa má obstarať prostredníctvom Agentúry NATO pre podporu a obstarávanie.
„S týmto balíkom pomoci poskytneme Ukrajine v nasledujúcich mesiacoch množstvo kľúčových spôsobilostí,“ povedal dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen.
Zdroj: SITA.sk - Dánska vláda schválila detaily novej pomoci Ukrajine v hodnote 1,4 miliardy dánskych korún © SITA Všetky práva vyhradené.
Nový balík pomoci zahŕňa ďalších sto miliónov dánskych korún na výrobu zbraní na Ukrajine. Kodaň tiež vyčlení viac ako 370 miliónov korún na financovanie nákupu amerických zbraní a 80 miliónov korún na palivo, ktoré sa má obstarať prostredníctvom Agentúry NATO pre podporu a obstarávanie.
„S týmto balíkom pomoci poskytneme Ukrajine v nasledujúcich mesiacoch množstvo kľúčových spôsobilostí,“ povedal dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen.
Zdroj: SITA.sk - Dánska vláda schválila detaily novej pomoci Ukrajine v hodnote 1,4 miliardy dánskych korún © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Štát nemá zarábať na závislostiach, KDH kritizuje Slovenskú poštu za predaj hazardných produktov – VIDEO
Štát nemá zarábať na závislostiach, KDH kritizuje Slovenskú poštu za predaj hazardných produktov – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Ukrajina má veľký problém s náborom nových vojakov a Kličko prirovnal ruské útoky k počítačovej hre
Ukrajina má veľký problém s náborom nových vojakov a Kličko prirovnal ruské útoky k počítačovej hre