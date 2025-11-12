Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 12.11.2025
 Zo zahraničia

12. novembra 2025

Dánska vláda schválila detaily novej pomoci Ukrajine v hodnote 1,4 miliardy dánskych korún


Dánska vláda a výbor dánskeho parlamentu pre obranu schválili podrobnosti novej vojenskej pomoci Kodane pre Ukrajinu v hodnote 1,4 miliardy dánskych korún. Informuje o tom spravodajský web



denmark_nato_russia_deterrence_33910 676x451 12.11.2025 (SITA.sk) - Dánska vláda a výbor dánskeho parlamentu pre obranu schválili podrobnosti novej vojenskej pomoci Kodane pre Ukrajinu v hodnote 1,4 miliardy dánskych korún. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje správu dánskeho ministerstva obrany.


Nový balík pomoci zahŕňa ďalších sto miliónov dánskych korún na výrobu zbraní na Ukrajine. Kodaň tiež vyčlení viac ako 370 miliónov korún na financovanie nákupu amerických zbraní a 80 miliónov korún na palivo, ktoré sa má obstarať prostredníctvom Agentúry NATO pre podporu a obstarávanie.

„S týmto balíkom pomoci poskytneme Ukrajine v nasledujúcich mesiacoch množstvo kľúčových spôsobilostí,“ povedal dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen.


Zdroj: SITA.sk - Dánska vláda schválila detaily novej pomoci Ukrajine v hodnote 1,4 miliardy dánskych korún © SITA Všetky práva vyhradené.

