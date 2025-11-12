|
Streda 12.11.2025
Meniny má Svätopluk
|Denník - Správy
12. novembra 2025
Štát nemá zarábať na závislostiach, KDH kritizuje Slovenskú poštu za predaj hazardných produktov – VIDEO
Tagy: Hazardné hry Opozícia Výzva
12.11.2025 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyjadrilo ostrú kritiku voči Slovenskej pošte za začatie predaja dobíjacích kupónov spoločnosti Fortuna na svojich pobočkách.
Podpredseda KDH Marián Čaučík označil tento krok za morálne zlyhanie štátneho podniku a nebezpečný precedens, ktorý stavia štát do pozície, že podporuje hazard, čím môže legitimizovať rizikové závislosti. Podľa neho Slovenská pošta nie je miesto na predaj hazardných výrobkov, ale na poskytovanie verejných služieb, ako sú doručovanie listov či dôchodkov.
Slovenská pošta, ktorá má viac než 1 300 pobočiek po celom Slovensku vrátane menších miest a obcí, začala predávať dobíjacie kupóny pre hráčske kontá spoločnosti Fortuna. Tieto kupóny umožňujú zákazníkom vkladať peniaze na stávkovanie. KDH upozorňuje, že takto štátna inštitúcia vystavuje najmä zraniteľné skupiny obyvateľov, ako sú starší ľudia alebo rodiny, riziku rozšírenia závislosti na hazardných hrách.
Čaučík vyjadril obavu, že ak sa štát začína spojiť s privátnym hazardom na úkor morálnych hodnôt, môže to viesť k ďalšiemu úpadku a zneužívaniu dôvery občanov. Upozornil tiež na konflikt záujmov, keďže štát má hazard regulovať, nie podporovať jeho rozmach prostredníctvom štátnych podnikov.
Právny expert KDH Jozef Humenský doplnil, že takáto politika je nielen nebezpečná, ale aj cynická, pretože Slovenská pošta bola doteraz vnímaná ako symbol dôvery a verejnej služby, ktorou sa teraz požičiava meno riskantnému hazardu.
KDH preto vyzýva vedenie Slovenskej pošty a Ministerstvo dopravy, ktoré je zriaďovateľom pošty, aby okamžite ukončili spoluprácu so stávkovou spoločnosťou Fortuna. Podľa hnutia je nevyhnutná reforma a modernizácia pošty, ktorá by sa mala zamerať na rozšírenie služieb ako predaj potravín, fulfilment pre e-shopy či podpora lokálnych výrobcov, namiesto morálnych kompromisov.
„Štát nemá zarábať na závislostiach, ale má stáť na strane rodín a ich ochrany," uzavrel Marián Čaučík.
Slovenská pošta v súčasnosti okrem vlastných poštových služieb prijíma stávky do číselných lotérií a ponúka žreby spoločnosti Tipos. Okrem toho ponúka služby poistenia pre spoločnosť Union, ponúka služby mobilného operátora 4ka, poskytuje bankové služby Poštovej banky a tiež ponúka predaj lístkov na vlak pre Železničnú spoločnosť Slovensko. Na vybraných pobočkách poskytuje pošta aj služby štátu ako sú napríklad výpisy z obchodného registra, výpisy z registra trestov či z katastra.
Zdroj: SITA.sk - Štát nemá zarábať na závislostiach, KDH kritizuje Slovenskú poštu za predaj hazardných produktov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
